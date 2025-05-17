'Подзвоню Путіну і Зеленському': Трамп анонсував переговори про припинення вогню

Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

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Дональд Трамп анонсував переговори / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп анонсував дзвінки Путіну та Зеленському

Разом із Зеленським Трамп переговорить із представниками країн НАТО

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в понеділок, 19 травня, він проведе телефонні переговори про припинення вогню в Україні.

Американський лідер у своїй соцмережі Truth Social анонсував дзвінки диктатору РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському.

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За словами Трампа, дзвінок із Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 (імовірно, за вашингтонським часом, - ред.).

"Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських і українських солдатів на тиждень, і торгівля", - розповів американський лідер.

Після цього Трамп планує поговорити із Зеленським, а потім разом із Зеленським говоритиме з представниками країн НАТО.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Нехай Бог благословить нас усіх!!!" - додав президент США.

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