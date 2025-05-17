'Подзвоню Путіну і Зеленському': Трамп анонсував переговори про припинення вогню

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- Трамп анонсував дзвінки Путіну та Зеленському
- Разом із Зеленським Трамп переговорить із представниками країн НАТО
Президент США Дональд Трамп повідомив, що в понеділок, 19 травня, він проведе телефонні переговори про припинення вогню в Україні.
Американський лідер у своїй соцмережі Truth Social анонсував дзвінки диктатору РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському.
За словами Трампа, дзвінок із Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 (імовірно, за вашингтонським часом, - ред.).
"Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських і українських солдатів на тиждень, і торгівля", - розповів американський лідер.
Після цього Трамп планує поговорити із Зеленським, а потім разом із Зеленським говоритиме з представниками країн НАТО.
"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Нехай Бог благословить нас усіх!!!" - додав президент США.
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Що відомо про Truth Social
Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.
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