Jerry Heil присвятила пісню українським бійцям і Залужному: трек розриває мережу

У пісні "Козацькому роду" Jerry Heil заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Українська поп-співачка Jerry Heil (справжнє ім'я виконавиці - Яна Шемаєва) випустила новий трек з модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Відеокліп на композицію вона вже виклала на свій YouYube-канал.
"Судячи з кількості відео в TikTok, це вдалося. Я просто бачу, як час від часу наші ЗСУ викладають відео під мою музику і розумію, що вона, мабуть, підтримує їх моральний дух", — розповіла дівчина.
У пісні "Козацькому роду" Jerry Heil заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Люди в коментарях дуже просили присвятити пісню Валерію Залужному, і я вважаю, це та людина, яка заслуговує бути оспіваною ще в багатьох піснях, тому взяла на себе завдання виконати бажання слухачів", — підсумувала співачка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом з Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.
"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "Так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала Jerry Heil.
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