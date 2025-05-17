Зеленський приїде на інавгурацію Папи Лева XIV: літак уже приземлився в Римі

Американську делегацію очолить віце-президент Джей Ді Венс.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-priedet-na-inauguraciyu-papy-lva-xiv-samolet-uzhe-prizemlilsya-v-rime-10665599.html Посилання скопійоване

Зеленський приїде на месу Папи Лева XIV / колаж: Главред, фото: ОПУ, vatican.va

Коротко:

Меса відбудеться на площі Святого Петра в Римі 18 травня

До складу української делегації увійдуть Олена Зеленська та Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у неділю, 18 травня, як і багато інших світових лідерів. Про це пише Reuters із посиланням на підтвердження від Ватикану.

Меса відбудеться на площі Святого Петра в Римі. Саме там американець Роберт Френсіс Прево буде офіційно проголошений Папою Римським Левом XIV.

відео дня

Раніше цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський має намір зустрітися з іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

За даними джерел УНІАН, окрім Зеленського, до складу української делегації увійдуть перша леді Олена Зеленська, уже згаданий Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відомо, що американську делегацію очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, який у лютому спровокував запеклу сварку із Зеленським у Білому домі.

Серед інших лідерів, на яких очікують у неділю в Римі, - президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Також будуть присутні король Іспанії Феліпе і королева Летиція. Росію представлятиме міністр культури Ольга Любимова, повідомив Ватикан.

До речі, як повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav", президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" приземлився о 17:06 (за Києвом) суботи в Римі.

Зазначимо, що інавгураційна меса Папи Лева XIV відбудеться 18 травня 2025 року о 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані.

Новий Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня стало відомо про те, що у Ватикані обрали нового Папу Римського. Про це свідчив білий дим, який виходив з димоходу Сикстинської капели. Незабаром стало відомо, що новим Папою Римський став американець Роберт Френсіс Прево.

Також ми розповідали про те, чим він унікальний. Новий духовний лідер узяв собі ім'я Лев XIV. Зазначається, що він став першим Папою Римським із Північної Америки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання. Він привітав його з початком понтифікату та наголосив, що Україна високо цінує незмінну позицію Святого Престолу щодо поваги до міжнародного права, засудження російської військової агресії та підтримки прав мирного населення.

Володимир Зеленський 12 травня провів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред