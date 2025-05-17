'Головне - тиснути на РФ': Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єром Канади

Зеленський поінформував канадського прем'єра про російські ракетні та дронові удари по Україні.

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Зеленський зустрівся з лідерами Канади і Швейцарії / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що сказав Володимир Зеленський:

Канада - наш справжній друг

Чекаємо прем'єр-міністра Канади в Україні

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а також провів зустріч із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

Президент зазначив, що він разом із Марком Карні детально обговорили нові антиросійські санкції, щоб спонукати Москву закінчити війну.

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"Гарна зустріч із Марком Карні. Подякував за підтримку. Дуже цінуємо, що Канада - наш справжній друг. Обговорили, що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Найголовніше - тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни. Дуже детально обговорили, які санкції спрацюють, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту", - йдеться в повідомленні.

Також президент додав, що вони обговорили оборону та розбудову "коаліції охочих".

"Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Чекаємо пана прем'єр-міністра в Україні!", - резюмував Зеленський.

Зеленський також поінформував канадського прем'єра "про російські ракетні та дронові удари по цивільних і наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів".

"Розповів про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації наших зусиль. Наступні санкції проти Росії мають бути сильними й охоплювати енергетику та тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру", - йдеться в публікації.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Канади:

Крім того, Зеленський у Римі зустрівся з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Обговорили необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування та облаштування укриттів в українських школах, а також участь швейцарських компаній у відбудові України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також висловив подяку президенту Швейцарії.

"Дякую за гуманітарну підтримку України, наших людей і нашої стійкості", - підсумував президент.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з президентом Швейцарії:

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Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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