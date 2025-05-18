Скандал на Євробаченні 2025: виступ Ізраїлю намагалися зірвати

Ви дізнаєтеся:
- Як виступила представниця Ізраїлю
- Який інцидент трапився
У Мережі з'явилося відео, як у фіналі Євробачення 2025 представницю Ізраїлю - Юваль Рафаель - освистали глядачі, які тримали в руках палестинський прапор.
До речі, в офіційному ефірі цей момент не показали, а приглушили звук протестувальників.
Дивіться відео виступу представниці Ізраїлю:
Зазначимо, Юваль уже потрапляла в скандал під час відкриття Євробачення 2025, протестувальники навіть погрожували їй жестом перерізання горла, також під час репетицій були глядачі з палестинською символікою, а одна з генеральних репетицій взагалі була зірвана активістами.
Нагадаємо, Рафаель постраждала під час виступу на фестивалі, коли ХАМАС напали на цивільних. Співачці довелося провести понад вісім годин в укритті, а з бомбосховища з понад 40 осіб вижили тільки 11.
"У пастці, боячись за своє життя, я стала свідком невимовних жахів - на моїх очах були поранені та вбиті як друзі, так і незнайомі люди. Коли тіла вбитих падали на нас, я зрозуміла, що сховатися під ними - єдиний спосіб пережити цей кошмар", - ділилася Рафаель.
Дивіться, як виступила Юваль Рафаель:
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Євробачення-2025 - останні новини
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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