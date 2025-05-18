Скандал на Євробаченні 2025: виступ Ізраїлю намагалися зірвати

Представниця Ізраїлю знову зіткнулася з перешкодами.

https://glavred.net/starnews/skandal-na-evrovidenii-2025-vystuplenie-izrailya-pytalis-sorvat-10665644.html Посилання скопійоване

Юваль Рафаель - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Ви дізнаєтеся:

Як виступила представниця Ізраїлю

Який інцидент трапився

У Мережі з'явилося відео, як у фіналі Євробачення 2025 представницю Ізраїлю - Юваль Рафаель - освистали глядачі, які тримали в руках палестинський прапор.

До речі, в офіційному ефірі цей момент не показали, а приглушили звук протестувальників.

Дивіться відео виступу представниці Ізраїлю:

Юваль Рафаель / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Зазначимо, Юваль уже потрапляла в скандал під час відкриття Євробачення 2025, протестувальники навіть погрожували їй жестом перерізання горла, також під час репетицій були глядачі з палестинською символікою, а одна з генеральних репетицій взагалі була зірвана активістами.

Нагадаємо, Рафаель постраждала під час виступу на фестивалі, коли ХАМАС напали на цивільних. Співачці довелося провести понад вісім годин в укритті, а з бомбосховища з понад 40 осіб вижили тільки 11.

"У пастці, боячись за своє життя, я стала свідком невимовних жахів - на моїх очах були поранені та вбиті як друзі, так і незнайомі люди. Коли тіла вбитих падали на нас, я зрозуміла, що сховатися під ними - єдиний спосіб пережити цей кошмар", - ділилася Рафаель.

Дивіться, як виступила Юваль Рафаель:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення-2025 - останні новини

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред