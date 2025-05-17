За кілька годин до фіналу: букмекери дали драматичний прогноз для України на Євробаченні-2025

Ziferblat ледь втрималися в топ-20.

https://glavred.net/starnews/za-neskolko-chasov-do-finala-bukmekery-dali-dramaticheskiy-prognoz-dlya-ukrainy-na-evrovidenii-2025-10665563.html Посилання скопійоване

Україна на Євробаченні-2025 - яке місце займе Ziferblat / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

За кілька годин до початку фіналу Євробачення-2025 Україна втратила свою позицію в рейтингу букмекерів

Лідерство, як і раніше, приписують Швеції

Сьогодні, 17 травня, у Базелі визначиться переможець 69-го щорічного конкурсу Євробачення. Із 26 учасників шляхом голосування буде відібрано найкращого артиста, який привезе до своєї країни кришталевий мікрофон.

Главред веде пряму онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2025, а букмекери складають останні прогнози - хто ж опиниться серед найкращих? Оновлений прогноз читайте далі.

Трійка лідерів залишилася незмінною: безумовним лідером вважається Швеція - групі Kaj з піснею Bara bada bastu пророкують перемогу з імовірністю в 42%. Австрія (20%) і Франція (13%) посідають друге і третє місце в рейтингах букмекерів відповідно.

Україна втратила свої позиції - за кілька годин до фіналу Євробачення-2025 гурт Ziferblat опустився аж на три позиції: з 13 на 16 місце з імовірністю перемоги менше одного відсотка. Українських конкурсантів відтіснили Німеччина, Іспанія та Греція.

Україна на Євробаченні-2025 - яке місце посяде Ziferblat / eurovisionworld.com

Таким був виступ гурту Ziferblat у першому півфіналі Євробачення-2025:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

Читайте також:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред