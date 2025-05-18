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Шанувальник співачки-путіністки та син айтішника: що відомо про переможця Євробачення

Еліна Чигис
18 травня 2025, 03:35
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JJ володіє кількома мовами.
ДЖЕЙ-ДЖЕЙ.
JJ - біографія / колаж: Главред, фото: instagram.com, JJ

Ви дізнаєтеся:

  • Хто такий JJ
  • Яка в нього освіта

Представник Австрії JJ на Євробаченні 2025 став переможцем конкурсу, він отримав 436 балів.

Як відомо, JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч, народився 2001 року у Відні, а виріс він у Дубаї. Його батько-айтішник заснував там свою компанію, а співак знає кілька мов - англійську, німецьку, тагальську, арабську та французьку.

У 2016 році JJ разом із батьками повернувся жити до Відня, де вступив до Віденського університету музики та виконавського мистецтва, а також брав участь у постановках у Віденській державній опері.

У 2020 році талановитий співак брав участь у британському шоу "Голос", а також у Starmania і пройшов до фіналу.

Хто такий JJ
Хто такий JJ / фото: instagram, JJ

У 2025 році Йоганнес переміг у відборі на Євробачення з піснею Wasted Love. Виявляється, він захоплювався різними виконавцями: Аріаною Гранде, Мерайєю Кері, Марією Каллас.

Також JJ у захваті від творчості російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, за нею стежив у соцмережах, лайкав її публікації, але вже відписався.

Дивіться відео виступу JJ:

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступили в гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.

Також Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025 - переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали з українським гуртом Ziferblat пісню Bird of Pray.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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