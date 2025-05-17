Трамп влаштував тиск на Україну: у Bloomberg назвали різку вимогу

Коротко:
- Трамп тисне на Україну для перемовин із РФ без припинення вогню
- Трамп не пропонує Україні конкретних гарантій безпеки
- Європа побоюється наслідків політики Трампа щодо України
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликає Україну вести перемовини з агресором Росією без попереднього припинення вогню. Подібний діалог може поставити українську державу у вкрай невигідне становище і призвести до вкрай негативних наслідків. До того ж Вашингтон не пропонує Києву чітких гарантій безпеки.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела серед дипломатів у Європі та США, підхід Трампа викликає серйозне занепокоєння серед країн ЄС. Вони побоюються, що перемовини без припинення вогню поставлять Україну в дуже невигідне становище, а також дозволять легалізувати подальшу агресію Росії.
За даними журналістів, деякі союзники щодо Альянсу на неформальному рівні вже обговорюють можливі наслідки такої політики у вигляді дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та зростання антизахідних настроїв серед населення.
У матеріалі підкреслюється, що у Трампа хочуть прискорити завершення російсько-української війни, проте не пропонують Україні конкретного механізму гарантій безпеки.
Ультиматум Росії від Європи і перемовини у Стамбулі - новини:
Як повідомляв Главред, 10 травня лідери "коаліції охочих" - президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер - відвідали Київ і поставили Росії ультиматум: або Москва погоджується на припинення вогню на 30 днів, або на неї чекають нові санкції. Позиція була узгоджена зі США.
У відповідь Володимир Путін запропонував Україні провести прямі перемолвини в Стамбулі. Від тридцятиденного припинення вогню він фактично відмовився. Москва висунула свою "умову": спочатку перемовини, а потім припинення вогню.
Після перемовин України та Росії, які не завершилися припиненням вогню, Трамп не став критикувати Путіна у зриві мирного процесу, а розкритикував Зеленського. Утім, Трамп висловив готовність запровадити санкції проти покупців нафти в Росії в разі провалу мирних домовленостей.
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