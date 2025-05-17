Трамп влаштував тиск на Україну: у Bloomberg назвали різку вимогу

У Європі стурбовані політикою Трампа щодо завершення російсько-української війни.

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Трамп не пропонує Україні реальних гарантій безпеки - ЗМІ / Колаж: Главред

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Трамп тисне на Україну для перемовин із РФ без припинення вогню

Трамп не пропонує Україні конкретних гарантій безпеки

Європа побоюється наслідків політики Трампа щодо України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликає Україну вести перемовини з агресором Росією без попереднього припинення вогню. Подібний діалог може поставити українську державу у вкрай невигідне становище і призвести до вкрай негативних наслідків. До того ж Вашингтон не пропонує Києву чітких гарантій безпеки.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела серед дипломатів у Європі та США, підхід Трампа викликає серйозне занепокоєння серед країн ЄС. Вони побоюються, що перемовини без припинення вогню поставлять Україну в дуже невигідне становище, а також дозволять легалізувати подальшу агресію Росії.

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За даними журналістів, деякі союзники щодо Альянсу на неформальному рівні вже обговорюють можливі наслідки такої політики у вигляді дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та зростання антизахідних настроїв серед населення.

У матеріалі підкреслюється, що у Трампа хочуть прискорити завершення російсько-української війни, проте не пропонують Україні конкретного механізму гарантій безпеки.

Ультиматум Росії від Європи і перемовини у Стамбулі - новини:

Як повідомляв Главред, 10 травня лідери "коаліції охочих" - президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер - відвідали Київ і поставили Росії ультиматум: або Москва погоджується на припинення вогню на 30 днів, або на неї чекають нові санкції. Позиція була узгоджена зі США.

У відповідь Володимир Путін запропонував Україні провести прямі перемолвини в Стамбулі. Від тридцятиденного припинення вогню він фактично відмовився. Москва висунула свою "умову": спочатку перемовини, а потім припинення вогню.

Після перемовин України та Росії, які не завершилися припиненням вогню, Трамп не став критикувати Путіна у зриві мирного процесу, а розкритикував Зеленського. Утім, Трамп висловив готовність запровадити санкції проти покупців нафти в Росії в разі провалу мирних домовленостей.

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