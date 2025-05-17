Євробачення 2025: Україна шикарно виступила в Базелі

Україна феєрично виступила у фіналі Євробачення 2025 і закінчила виступ "Слава Україні".

https://glavred.net/starnews/evrovidenie-2025-kak-vystupila-ukraina-10665626.html Посилання скопійоване

Як виступила Україна у фіналі Євробачення 2025 / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як виступила Україна у фіналі Євробачення 2025

Що сказав соліст гурту наприкінці виступу

Сьогодні, 17 травня, Україна виступила на гранд фіналі Євробачення-2025 у Базелі.

Україна виступила під номером 7 і зробила це чудово, незважаючи на те, що у соліста гурту Ziferblat Данила Лещинського виникли проблеми з голосом.

відео дня

Україна порвала арену у Швейцарії на Євробаченні 2025 / Скриншот

Україна вийшла на сцену під номером сім. "Як чисто він звучить сьогодні", - коментувала виступи артиста Alyona Alyona.

Україна порвала арену у Швейцарії на Євробаченні 2025 / Скриншот

Наприкінці виступу Лещинський подякував публіці та українською мовою сказав: "Слава Україні"!

Україна порвала арену у Швейцарії на Євробаченні 2025 / Скриншот

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред