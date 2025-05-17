Євробачення 2025: Україна шикарно виступила в Базелі

Коротко:
- Як виступила Україна у фіналі Євробачення 2025
- Що сказав соліст гурту наприкінці виступу
Сьогодні, 17 травня, Україна виступила на гранд фіналі Євробачення-2025 у Базелі.
Україна виступила під номером 7 і зробила це чудово, незважаючи на те, що у соліста гурту Ziferblat Данила Лещинського виникли проблеми з голосом.
Україна вийшла на сцену під номером сім. "Як чисто він звучить сьогодні", - коментувала виступи артиста Alyona Alyona.
Наприкінці виступу Лещинський подякував публіці та українською мовою сказав: "Слава Україні"!
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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