Євробачення 2025: як проголосували за Україну інші країни

Україні вдалося потрапити в десятку фаворитів конкурсу.

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Як голосували за Україну на Євробаченні 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Ви дізнаєтеся:

Скільки балів отримали представники України на Євробаченні

Які країни не оцінили виступ Ziferblat

У Базелі відгримів гранд-фінал Євробачення 2025 і стало відомо, що представник Австрії JJ став переможцем.

За результатами голосування журі та глядачів представники України - гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray - посіли дев'яте місце із сумою балів - 218.

Як за Україну голосували інші країни

8 - Азербайджан, Португалія

6 - Грузія

5 - Швейцарія, Словенія

4 - Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль

2 - Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Італія

1 - Норвегія, Швейцарія

Євробачення 2025 / фото: скрін відео

Список країн, які не дали Україні жодного бала: Мальта, Нідерланди, Люксембург, Австрія, Франція, Латвія, Ірландія, Польща, Чорногорія, Греція, Чехія, Велика Британія, Фінляндія, Австралія, Німеччина, Бельгія, Ісландія, Кіпр, Естонія.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступили в гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.

Також Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025 - переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали з українським гуртом Ziferblat пісню Bird of Pray.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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