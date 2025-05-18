Євробачення 2025: як проголосували за Україну інші країни

Ви дізнаєтеся:
- Скільки балів отримали представники України на Євробаченні
- Які країни не оцінили виступ Ziferblat
У Базелі відгримів гранд-фінал Євробачення 2025 і стало відомо, що представник Австрії JJ став переможцем.
За результатами голосування журі та глядачів представники України - гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray - посіли дев'яте місце із сумою балів - 218.
Як за Україну голосували інші країни
8 - Азербайджан, Португалія
6 - Грузія
5 - Швейцарія, Словенія
4 - Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль
2 - Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Італія
1 - Норвегія, Швейцарія
Список країн, які не дали Україні жодного бала: Мальта, Нідерланди, Люксембург, Австрія, Франція, Латвія, Ірландія, Польща, Чорногорія, Греція, Чехія, Велика Британія, Фінляндія, Австралія, Німеччина, Бельгія, Ісландія, Кіпр, Естонія.
Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступили в гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.
Також Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025 - переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали з українським гуртом Ziferblat пісню Bird of Pray.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".
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