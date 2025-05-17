Прямо перед фіналом Євробачення: у соліста Ziferblat проблеми з голосом

У соліста гурту Ziferblat виникли проблеми з голосом за кілька годин до фіналу.

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Гурт Ziferblat сьогодні представить Україну у фіналі Євробачення 2025 / Колаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Коротко:

Що сталося із солістом гурту Ziferblat

Чи зможе він представити Україну у фіналі Євробачення 2025

Гітарист гурту Ziferblat, який сьогодні представляє Україну у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025 Валентин Лещинський повідомив, що в соліста гурту Данила Лещинського виникли проблеми з голосом.

Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному. "Даня - специфічна людина, і ми його намагаємося підтримувати, щоб він був у нормальному стані. Для нього інтерв'ю - це стрес, і в нього дійсно є проблеми з голосом ще з перших репетицій. Ми його бережемо, допомагаємо відновлюватися. Але це не завадить йому. Ви ж перший півфінал бачили!" - повідомили музиканти.

Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision

Колеги соліста також повідомили, що Данилу необхідно концентруватися на виступах. "Охочих взяти інтерв'ю дуже багато. Одна справа коли три-чотири інтерв'ю на день, але коли їх 10 - ти говориш і говориш. Йому дійсно потрібно берегти голос для того, щоб у нього було більше сил, тому що виступ зараз найголовніше", - додали вони.

Вони також зазначили, що такі виступи - це величезна концентрація і потрібно зробити безліч рухів. За їхніми словами, виступи напередодні головної телевізійної трансляції дуже допомагають, адже потім вони вже стають рутиною.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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