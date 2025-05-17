Як змусити Путіна закінчити війну: озвучено несподіваний сценарій

Переговори в Стамбулі були виставою для одного глядача, вважає Петро Олещук.

https://glavred.net/ukraine/kak-zastavit-putina-zakonchit-voynu-ozvuchen-neozhidannyy-scenariy-10665533.html Посилання скопійоване

Петро Олещук прокоментував перспективи мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяв Олещука:

Росіяни переконані, що війна дасть їм можливість виконати свої завдання

Для переговорів, потрібно, щоб РФ почала зазнавати поразок на фронті

Країна-агресор Росія зацікавлена в тому, щоб війна тривала, але Україна залишалася без допомоги Заходу, заявив політолог Петро Олещук.

"Росіяни переконані, що така війна дасть їм можливість виконати свої завдання військовим шляхом. Якщо ж Україні допомагатимуть, і особливого прогресу у російських військ на фронті не буде, можливо, Москва змінить свою позицію", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

За його словами, для того, щоб росіяни захотіли переговорів, потрібно, щоб вони почали зазнавати серйозних поразок на фронті. Без цього вони не захочуть змістовно говорити про припинення війни.

"Отже, переговори в Стамбулі були виставою для одного глядача - для Трампа. Подивимося, якою буде його реакція. Я очікую, що особливої реакції не буде, що він скаже, що найближчим часом зустрінеться з Путіним, і там усе вирішиться", - не виключив експерт.

Він також вважає, що проблема в тому, що європейці не наважуються робити кроки окремо від США і намагаються залучити Трампа до тиску на Росію, а Трамп відмовляється.

"Очевидно, що Трамп ні на який тиск не піде, тому що вже заявляє, що чекає на зустріч із Путіним. А напередодні зустрічі з Путіним Трамп не робитиме жодних кроків, які б Путіну не сподобалися. Американці навіть не запрошують на червневий саміт НАТО президента України, щоб не злити Путіна. Тому Трамп зараз буде говорити, що він усе вирішить на зустрічі з Путіним, яка буде за два-три тижні, але вона може відкластися на місяці", - додав Олещук.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

Читайте також:

Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред