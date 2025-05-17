Євробачення 2025: як голосувати у фіналі конкурсу

Організатори пропонують кілька варіантів голосування у фіналі Євробачення 2025.

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Як голосувати за Україну у фіналі Євробачення / Колаж Главред, фото eurovision.tv

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Як голосувати за Україну у фіналі Євробачення

Як голосувати глядачам з України у фіналі Євробачення

Сьогодні, 17 травня, у Базелі визначиться переможець 69-го щорічного конкурсу Євробачення. Із 26 учасників шляхом голосування буде відібрано найкращого артиста, який привезе до своєї країни кришталевий мікрофон.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2025

Переможця конкурсу, традиційно, визначатиме глядацьке голосування та оцінки професійного журі. Зазначимо, що голосувати мають право 37 країн-учасниць конкурсу.

Глядачі з України зможуть обрати свого фаворита двома способами: через спеціальну онлайн-платформу esc.vote або надіславши SMS на номер 7576, вказавши порядковий номер учасника на сцені від 01 до 26 - його демонструватимуть на екрані під час виступу конкурсанта. Вартість одного повідомлення - 8,50 грн.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2025 / Фото eurovision.tv

Однак голосувати за своїх не можна. Тому Україну зможуть підтримати країни, яким сподобається виступ гурту, а також тим громадянам України, які проживають за кордоном.

Організатори Євробачення пропонують також завантажити офіційний додаток, у якому якщо проголосувати за улюбленого учасника, то можна буде отримати відеозвернення від нього.

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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