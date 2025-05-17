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Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним - Рубіо

Віталій Кірсанов
17 травня 2025, 23:51
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Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.
Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним
Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНІАН

Що сказав Марко Рубіо:

  • Необхідна пряма розмова між Трампом і Путіним
  • Російська сторона висловила готовність до зустрічі

Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, і наразі вирішується, де і коли відбудуться переговори. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".

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На запитання, чи планується зустріч, держсекретар наголосив, що організація такої зустрічі потребує певної роботи.

"Тому не можу сказати, що планується з точки зору вибору місця і дати, але президент хоче це зробити (зустрітися з Путіним, - ред.). Він хоче зробити це якомога швидше. Російська сторона також висловила готовність зробити це. Тому зараз ідеться про те, щоб зібрати всіх разом і визначити, де і коли відбудеться ця зустріч", - додав Рубіо.

До речі, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом є "необхідною", зокрема для обговорення міжнародної ситуації та війни в Україні, писали росЗМІ.

Водночас Пєсков зазначив, що така зустріч має бути ретельно підготовлена і результативна.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше Трамп анонсував переговори про припинення вогню. Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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Дональд Трамп Володимир Путін Марко Рубіо Переговори про припинення вогню
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