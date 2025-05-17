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"Київ перейшов межі": Орбану ввижаються "дії української розвідки"

Олексій Тесля
17 травня 2025, 16:17
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Віктору Орбану привиділася цілеспрямована й узгоджена кампанія з дискредитації Будапешта.
Орбан, Україна
Віктор Орбан зробив новий випад на адресу України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Угорщина нібито піддається нападкам, заявив Орбан
  • Прем'єру Угорщини привиділися дії української розвідки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив новий безпідставний випад на адресу України.

Скандальний угорський політик каже, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини, повідомило видання Magyar Nemzet.

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Глава уряду Угорщини заявив про нібито виниклу "унікальну і безпрецедентну ситуацію", за якої держава, яка не входить до НАТО, але прагне стати його членом, організовує цілеспрямовану, фінансовану і узгоджену кампанію з дискредитації одного з членів Альянсу.

За твердженням Віктора Орбана, на його країну здійснюють нападки, які, на його думку, є частиною свідомої і добре організованої інформаційної атаки, в якій бере участь українська розвідка.

"Київ перейшов усі межі, і настав час, щоб НАТО дало цьому чітку оцінку. Такі дії неприпустимі, і Альянс не повинен закривати на них очі", - підкреслив прем'єр.

Також повідомляється, що на майбутніх переговорах із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Орбан планує порушити питання про, як він висловився, "неприпустиму поведінку" України щодо Угорщини.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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