Євробачення-2025 гранд фінал: онлайн-трансляція шоу

Сьогодні світ дізнається, хто ж стане переможцем Євробачення 2025.

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Уже сьогодні стануть відомі імена переможців Євробачення 2025 / Колаж Главред, скріншот

Сьогодні, 17 травня, відбудеться гранд півфінал Євробачення-2025 у Базелі. На сцену вийдуть 26 країн-учасниць і представники Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії та Німеччини, які автоматично потрапили до гранд-фіналу.

Також сьогодні під номером 7 виступить і український гурт Ziferblat. Він представляє Україну з піснею Bird of Pray.

Фінал головного пісенного конкурсу Євробачення-2025 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Вести його, як і перший, будуть швейцарська телеведуча та стендап-комік Гейзел Бруггер і співачка та учасниця Євробачення-1991 від Швейцарії Сандра Штудер.

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Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2025 року

1. Норвегія

2. Люксембург

3. Естонія

4. Ізраїль

5. Литва

6. Іспанія

7. Україна

8. Велика Британія

9. Австрія

10. Ісландія

11. Латвія

12. Нідерланди

13. Фінляндія

14. Італія

15. Польща

16. Німеччина

17. Греція

18. Вірменія

19. Швейцарія

20. Мальта

21. Португалія

22. Данія

23. Швеція

24. Франція

25. Сан-Марино

26. Албанія

Главред веде онлайн-трансляцію другого півфіналу Євробачення-2025.

Сортування за хронологією 14:18 Вболіваємо за наших! 14:16 Нагадуємо порядок виступу учасників у гранд-фіналі Євробачення 2025 Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2025 1. Норвегія 2. Люксембург 3. Естонія 4. Ізраїль 5. Литва 6. Іспанія 7. Україна 8. Великобританія 9. Австрія 10. Ісландія 11. Латвія 12. Нідерланди 13. Фінляндія 14. Італія 15. Польща 16. Німеччина 17. Греція 18. Вірменія 19. Швейцарія 20. Мальта 21. Португалія 22. Данія 23. Швеція 24. Франція 25. Сан-Марино 26. Албанія

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