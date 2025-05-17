Обмін тисяч осіб: у СБУ розкрили деталі масштабного звільнення полонених

СБУ формує перелік утримуваних в українському полоні російських військових, які можуть бути передані РФ.

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У СБУ розповіли про підготовку до обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: СБУ, ОП

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Йде підготовка до заходів до обміну тисячі на тисячу осіб

Готується інфраструктура, локації та медичний персонал

Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну тисячі на тисячу осіб.

Зокрема, СБУ формує перелік утримуваних в українському полоні російських військових, які можуть бути передані РФ, повідомляє СБУ.

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Крім того, СБУ разом із МОЗ та всіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які зараз перебувають у ворожому полоні.

Серед іншого готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводу та реабілітації наших військових.

Як повідомлялося, домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб було досягнуто між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня 2025 року.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про підготовку до наймасштабнішого обміну полоненими. Київ готується до обміну полоненими з Москвою.

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися переговори України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися провести масштабний обмін полоненими.

У Кремлі підтвердили, що сторони працюють над обміном полоненими. Таку заяву зробив представник глави РФ Дмитро Пєсков. Москва має передати Києву 1 000 українців, а Київ Москві - 1 000 її людей.

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