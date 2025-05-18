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"Це була дика поїздка": Ziferblat дали перший коментар після несподіваного фіналу Євробачення-2025

Анна Підгорна
18 травня 2025, 02:56
117
Учасників Євробачення від України переповнили емоції.
Зіферблат
Ziferblat на Євробаченні-2025 - перший коментар гурту після фіналу / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Коротко:

  • Україна на Євробаченні-2025 посіла 9 місце
  • Ziferblat, які представляли нашу країну, прокоментували результати конкурсу

У Базелі, Швейцарія, прогримів 69-ий щорічний музичний конкурс Євробачення. Україна, всупереч песимістичним прогнозам букмекерів, посіла 9 місце.

Представники нашої країни на Євробаченні-2025, гурт Ziferblat, уже звернулися до своїх шанувальників після завершення конкурсу. На їхній сторінці в Instagram з'явилося повідомлення від імені колективу до тих, хто за них голосував на конкурсі, до тих, хто їх підтримував, і до українців, які допомогли музикантам здійснити їхню мрію.

"По-перше, ви просто неземні!!! Ваша підтримка значила так багато для нас. Дякую, що слухали, голосували за нас, за ваші добрі слова і за те, що стали важливою частиною наших життів. Це була дика поїздка. Дякуємо, Європа!!! І, звісно, дякуємо вам, любі українці. Для нас честь представляти Україну на такому великому конкурсі як Євробачення. Це було нашою мрією із самого дитинства, і вона нарешті здійснилася. Дякуємо, що обрали нас і довірилися нам! Дуже вас любимо і дякуємо за все", - написали Ziferblat після фіналу Євробачення-2025.

Зіферблат
Ziferblat на Євробаченні-2025 - перший коментар гурту після фіналу / instagram.com/ziferblat_band
Зіферблат
Ziferblat на Євробаченні-2025 - перший коментар гурту після фіналу / instagram.com/ziferblat_band

Дивіться відео виступу Ziferblat у фіналі Євробачення-2025:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступили в гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025 - переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали з українським гуртом Ziferblat пісню Bird of Pray.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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