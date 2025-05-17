Путін дав відповідь США на мирний план щодо завершення війни - Financial Times

У Білому домі зростає розуміння того, що Путін не хоче вести мирні перемовини.

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Путін відмовився обговорювати план із 22 пунктів щодо завершення війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

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Путін відмовився обговорювати мирний план

США та Україна провели консультації

Минулого четверга високопоставлені представники країни-окупанта Росії заявили Сполученим Штатам, що Володимир Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який нібито розробив Стів Віткофф за участю України та Європи.

Як повідомляє Financial Times, після відмови Путіна 22 пункти детально обговорювалися Україною і США. У розмові нібито брали участь Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Марко Рубіо і Кіт Келлог.

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Відповідь Москви призвела до того, що Віткофф відклав нові плани щодо зустрічі з Путіним.

Після цього лідери України та Європи зустрілися, щоб закликати Росію до 30-денного припинення вогню, попереджаючи Путіна про жорсткі санкції в разі невиконання вимоги, яку підтримали Сполучені Штати.

Також у матеріалі зазначено, що небажання Путіна брати участь у мирних перемовинах стало більш очевидним для тих чиновників в адміністрації Трампа, які раніше ставилися до Путіна "з розумінням".

Перемовини у Стамбулі - головні новини:

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися переговори України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися про обмін полоненими. Кремль прийняв запит на перемовини Путіна і Зеленського. Росіяни відмовилися від припинення вогню.

Пізніше в Кремлі заявили, що Москва і Київ продовжать перемовини. Сторони планують провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб. Кремлівський представник Дмитро Пєсков припустив пряму зустріч на рівні Зеленського і Путіна, але за "певних умов".

Росія в Стамбулі погрожувала Україні захопленням Харківської та Сумської областей, сказав журналіст видання The Economist Олівер Керрол. Офіційно Кремль відмовився коментувати таку інформацію, але пропагандист Євген Попов в ефірі Россия 1 відомості підтвердив.

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