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Водій автобуса, у який влучив дрон РФ на Сумщині, розповів про порятунок людини

Анна Косик
17 травня 2025, 14:54
661
За словами чоловіка, люди кричали і просили про допомогу.
Удар по автобусу в Сумской области, водитель автобуса
Водія автобуса врятувала подушка безпеки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Сумщини, скріншот з відео

Головне:

  • Водію автобуса, який обстріляли росіяни, вдалося допомогти людині
  • Серед постраждалих чоловік, який їхав до дружини на вихідні

Внаслідок удару 17 травня дрона країни-агресорки Росії по рейсовому автобусу Білопілля-Суми постраждав водій Віктор Вовк. Він розповів журналістам Кордон.Медіа про атаку.

За його словами, під час рейсу він раптово почув вибух, після чого спрацювала його подушка безпеки. Віктор одразу встав та вийшов з автобусу, де побачив тіло мертвої людини і почув крик на допомогу.

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"Оце поки був там, допоміг. Тоді приїхала поліція та швидка допомога, я сів в автомобіль, і мене привезли сюди в лікарню", - пригадав чоловік.

Водій стверджує, що пасажирами автобуса були мешканці Білопілля, серед яких переважна більшість жінок, лише кілька чоловіків. Постраждалий знав усіх їх, вони були звичайними цивільними мешканцями Сумщини.

Ще один постраждалий Андрій розповів, що їхав автобусом до Сум, щоб побачитися із дружиною, яка евакуювалась з Білопілля напередодні. Після вибуху чоловікові вдалося самостійно вийти з автобуса.

"Ми у Білопіллі привикли до КАБів, що у них подвійних вибух. І я на автоматі після того, як перший пролунав, думав, що прилетить другий. Що в мене хватило сил добігти до посадки, це метрів 20-25. Через деякий час на ноги не встав, почав на колінах виповзати. Вже пожежники та поліцейські були на місці, надавали на місці допомогу", - розповів мешканець Сумщини.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розповідей постраждалих внаслідок ворожого удару:

Наразі він один із чотирьох поранених, які знаходяться у лікарні. Заступник директора обласного медзакладу Микола Савченко розповів, що Андрія чекає операція, адже у нього є осколкові поранення та перелом. Натомість двох пацієнток вже вдалося прооперувати.

Загалом, внаслідок атаки на рейсовий автобус на Сумщині постраждали семеро людей, а 9 - загинули.

  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"

Удар по автобусу на Сумщині 17 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти вранці у суботу, 17 травня, вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. Автобус прямував до Сум.Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Згодом з'ясувалося, що у цьому автобусі у Сумській області люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар російських окупантів по автобусу, який рухався з Білопілля в Суми наголосивши, що серед загиблих ціла сім’я - батько, мати і донька. Він додав, що росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу вони завдають удару.

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