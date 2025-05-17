Зірвав 7-хвилинні овації: соліст U2 з'явився в Каннах з українськими військовими

Боно в компанії українських військових і Шона Пенна представив свій документальний фільм.

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Боно в компанії українських військових представив свій фільм / колаж: Главред, фото: instagram.com/thekolya

Коротко:

Фільм документує шоу фронтмена U2

Боно подякував ЗСУ за захист Європи

Ірландський легендарний музикант, фронтмен гурту U2 Боно на Каннському кінофестивалі презентував свій документальний фільм для Apple "Bono: Stories of Surrender". Після показу музикант зірвав семихвилинні овації. Про це повідомляє Variety.

На червоній доріжці кінофестивалю Боно (Пол Девід Г'юсон) з'явився в компанії бек-вокаліста U2 Еджа (Девід Говелл Еванс), американського режисера й актора Шона Пенна, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну, і українських захисників та ветеранів війни. Співак і співзасновник "Культурного десанту" Коля Серга опублікував фото з червоної доріжки у себе в Instagram.

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"В ім'я любові", - написав він.

До команди "Культурних сил" на Каннському фестивалі приєдналися: Тарас Столяр, бандурист "Культурних сил" та оператор БПЛА, який брав участь у боях на Харківському напрямку та на Донбасі, Юрій Іваскевич, оперний співак і боєць ТРО, який у боях на Запорізькому фронті втратив ногу, Ольга Рукавішнікова, скрипалька, диригентка, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, розвідниця, яка в боях отримала п'ять поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила око (після реабілітації виступає на фронті для бійців), Валерій Широков, навідник мінометного розрахунку в ТРО з бойовим досвідом і пресаташе "Культурних сил", і Артем Познанський, воїн 59-ї ОШБР і оператор "Культурних сил".

Боно подякував ЗСУ за захист Європи.

"Ви захищаєте нашу свободу", - сказав музикант у Каннах.

Під час подячної промови Боно згадав Шона Пенна.

"Якби я був в окопах - справжніх окопах, а не на знімальному майданчику, - я б хотів бути з Шоном Пенном у цих окопах. Він був поруч зі мною. Дякую вам ще раз", - сказав музикант. Як відомо, Боно виконав пісню Eden (To Find Love) для саундтрека до документального фільму Пенна "Громадянин Пенн", який вийшов 2020 року.

Стрічка "Bono: Stories of Surrender" ("Історії капітуляції") документує однойменне шоу фронтмена U2, засноване на його мемуарах Surrender: 40 Songs, One Story. Згідно з описом, фільм "відкриває завісу над дивовижним життям, сім'єю, друзями і вірою, які кидали йому виклик і підтримували його, розкриваючи особисті історії про його шлях як сина, батька, чоловіка, активіста і рок-зірки". Боно розповідає історії з автобіографії Surrender, починаючи з недавнього серцевого нападу і повертаючись до свого дитинства в Дубліні.

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