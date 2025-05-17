"Життя Путіна закінчиться": названо причину відмови РФ від припинення вогню

Російський диктатор робить усе, щоб війна тривала, вважає Олександр Палій.

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Олександр Палій вважає, що РФ не хоче миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяв Палія:

Путін робить усе, щоб війна тривала

Переговори не дали РФ нічого

Політичний аналітик, історик Олександр Палій оцінив підсумки переговорів української та російської делегацій у Стамбулі.

"Ці переговори не дали жодних результатів. Росія не хоче миру з простої причини: у разі припинення війни Путін нікому не буде потрібен, і тоді швидко закінчиться не тільки його кар'єра, а й, імовірно, життя", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт упевнений у тому, що російський диктатор робить усе, щоб війна тривала.

Говорячи про підсумки переговорів, він зазначив, що країна-агресор Росія завжди робить "хорошу міну при поганій грі".

"І переговори в Стамбулі не стали винятком. Насправді у Москви немає підстав радіти, переговори не дали їй нічого. Ба більше, незабаром проти Росії буде введено нові європейські санкції", - додав Палій.

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Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Туреччини. На Росію треба чинити більше тиску, наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Трамп анонсував переговори про припинення вогню. Дональд Трамп планує разом із Володимиром Зеленським говорити з представниками країн НАТО.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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