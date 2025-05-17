'Путін боявся': експерт відкрив справжню причину, чому диктатор не прибув у Стамбул

Глава Кремля боявся, що або його літак зіб’ють у польоті, або Ердоган його заарештує в Туреччині.

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Експерт відкрив справжню причину, чому диктатор не прибув у Стамбул на переговори/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Главред

Основні тези Палія:

Путін не полетів до Туреччини на переговори, тому що має кілька страхів

Він боявся, що або його літак зіб’ють у польоті, або Ердоган його заарештує в Стамбулі

Також він боявся, що йому довелося б виконувати домовленості, яких могло б бути досягнуто

Російський диктатор Володимир Путін не брав участі у переговорах в Туреччині, тому що боявся туди летіти.

Він думав, що або його літак можуть збити у польоті, або президент Туреччини може його заарештувати. Таку думку висловив політичний аналітик, історик Олександр Палій в інтерв’ю Главреду.

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"Путін просто побоявся летіти до Туреччини, боявся не долетіти. Він же дуже полохливий. Путін боявся, що зіб’ють літак по дорозі, боявся, що Ердоган заарештує його в Стамбулі і отримає за це Нобелівську премію миру", – зазначив Палій.

Також, за його словами, Путін боявся, що якщо на зустрічі за участю Трампа буде досягнуто певних домовленостей, їх потім доведеться виконувати. А так, на зустрічі від країни-агресорки Росії були люди, які не ухвалюють рішень, тож виконувати домовленості необов’язково.

"Крім того, Путін усвідомлював, що він не зможе погоджуватися і домовлятися про мир, адже, якби він у Стамбулі домовився про мир на даному етапі війни, його б у Росії просто утилізували. Адже в такому випадку Путін стає просто дідом, який завів Росію в хащі, як Іван Сусанін", – підсумував Палій.

Переговори в Стамбулі – останні новини

Раніше Главред розповів, про що домовились і чого вимагали росіяни під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. Росія та Україна домовилися про обмін полоненими та обговорили припинення вогню під час переговорів.

Також повідомлялося, що РФ висунула низку неприйнятних для України вимог – в МЗС розкрили подробиці. Українська делегація спокійно реагувала на позицію Росії, розповів Георгій Тихий.

Нагадаємо, у Clash Repor повідомили, що Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині. ЗМІ дізналися подробиці переговорів у Стамбулі.

Також повідомлялося, що Путін уникає Зеленського – Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі. Міністр розкритикував Москву за небажання домовлятися і відсутність реальних мирних кроків.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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