'Путін боявся': експерт відкрив справжню причину, чому диктатор не прибув у Стамбул

Основні тези Палія:
- Путін не полетів до Туреччини на переговори, тому що має кілька страхів
- Він боявся, що або його літак зіб’ють у польоті, або Ердоган його заарештує в Стамбулі
- Також він боявся, що йому довелося б виконувати домовленості, яких могло б бути досягнуто
Російський диктатор Володимир Путін не брав участі у переговорах в Туреччині, тому що боявся туди летіти.
Він думав, що або його літак можуть збити у польоті, або президент Туреччини може його заарештувати. Таку думку висловив політичний аналітик, історик Олександр Палій в інтерв’ю Главреду.
"Путін просто побоявся летіти до Туреччини, боявся не долетіти. Він же дуже полохливий. Путін боявся, що зіб’ють літак по дорозі, боявся, що Ердоган заарештує його в Стамбулі і отримає за це Нобелівську премію миру", – зазначив Палій.
Також, за його словами, Путін боявся, що якщо на зустрічі за участю Трампа буде досягнуто певних домовленостей, їх потім доведеться виконувати. А так, на зустрічі від країни-агресорки Росії були люди, які не ухвалюють рішень, тож виконувати домовленості необов’язково.
"Крім того, Путін усвідомлював, що він не зможе погоджуватися і домовлятися про мир, адже, якби він у Стамбулі домовився про мир на даному етапі війни, його б у Росії просто утилізували. Адже в такому випадку Путін стає просто дідом, який завів Росію в хащі, як Іван Сусанін", – підсумував Палій.
Переговори в Стамбулі – останні новини
Раніше Главред розповів, про що домовились і чого вимагали росіяни під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. Росія та Україна домовилися про обмін полоненими та обговорили припинення вогню під час переговорів.
Також повідомлялося, що РФ висунула низку неприйнятних для України вимог – в МЗС розкрили подробиці. Українська делегація спокійно реагувала на позицію Росії, розповів Георгій Тихий.
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Хто такий Олександр Палій
Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.
Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.
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