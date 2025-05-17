Росіяни "тиснуть м'ясом", щоб увійти в Дніпропетровську область - військовий

Росіяни намагаються будь-якими силами увійти в Дніпропетровську область.

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Росіяни намагаються будь-якими силами увійти в Дніпропетровську область / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Окупанти можуть одночасно використовувати десять мотоциклів

10-15 росіян можуть забігати одночасно через поля і посадки

На покровському напрямку фронту в Донецькій області армія РФ перейшла від механізованих штурмів до піхотних і мотоатак. Про це командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" з позивним "Кліщ" 17 травня розповів "Суспільному".

За його словами, окупанти можуть одночасно використовувати десять мотоциклів, і це їхня звичайна практика.

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"Штурмові дії не зупиняються ні на хвилину. Росіяни намагаються будь-якими силами, за будь-яких умов протиснути наші бойові порядки і увійти в Дніпропетровську область. Таке враження, що це не якесь тактичне рішення, а політичне, яке вони намагаються реалізувати", - вважає військовослужбовець.

"Кліщ" зазначає, що росіяни продовжують "тиснути м'ясом", закидаючи позиції українських захисників погано навченими окупантами.

"Можуть забігати одночасно 10-15 росіян через поля і посадки. Це навіть не класичні штурмові дії, а, скажімо так, масові забігання в посадки", - каже він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попереджав, що Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир'я.

Напередодні стало відомо, що оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. У місті ще залишаються позиції українських військових. Однак російські загарбники рухаються в бік іншого важливого міста - Костянтинівки в Краматорському районі.

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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