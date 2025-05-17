ЗСУ стримують стрімке просування окупантів: в 3 ОШБр вийшли із заявою

Шалені втрати не зупиняють окупантів у намірах просуватися на Харківщині.

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Спроби просування ворога наразі безуспішні / Колаж: Главред, фото: https://t.me/ab3army, скрін з DeepState

Що повідомили військові:

На Харківщині окупанти активізували свої зусилля

Просуватися противнику не вдається, він зазнає втрат

Сили РФ у Харківській області вдається стримувати

Окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Лише Третя штурмова бригада відбила на цьому напрямку близько 80 штурмів протягом тижня.

Як повідомили військові бригади у Telegram, ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів. Дедалі частіше українські військові фіксують застосування окупантами оптоволоконних FPV-дронів.

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"Щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій РФ, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп. За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть - погрози стратою від свого ж командування", - додали бійці.

У Третій штурмовій бригаді зазначили, що попри високу активність бойових дій та завдяки вибудуваній ефективній системі оборони окупантам таки не вдається розвинути успішний наступ.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі - двохсотими та трьохсотими. Прямо зараз, під регулярними обстрілами, в боях на землі й у небі підрозділи Третьої штурмової стримують окупантів від стрімкого просування на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нещодавно війська окупаційної армії країни-агресорки Росії здійснили спробу прориву колоною техніки на втрачені позиції біля населеного пункту Липці, але українські військові дали жорстку відсіч ворогу.

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові звільнили лісовий масив "Берлін" у Харківській області. Контроль відновили над кількома квадратними кілометрами на північ від населеного пункту Липці. Бої за цю територію тривали близько півроку.

Згодом стало відомо, що українські бійці звільнили ділянку лісу біля Липців, яка становить близько 200 гектарів, але її значення визначається не розмірами, а стратегічним положенням - звідси відкривається краєвид на північні околиці Харкова, включно з районом Салтівки.

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Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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