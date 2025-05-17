Шапка-вушанка та вечірня сукня: як відбулося відкриття Євробачення 2025

Коротко:
- Як виступили NEMO на Євробаченні 2025
- У якому образі вони з'явилися
Гранд-фінал Євробачення 2025 відкрили переможці конкурсу минулого року - швейцарський співак NEMO виконав пісню The Code.
А образ NEMO вийшов дуже цікавим, адже вони вийшли у вечірній сукні слонової кістки з оголеними плечима та довгими рукавичками, а масивний головний убір прикував погляди всіх глядачів.
Дивіться вигляді, як виступили NEMO:
Також головний убір-вушанка контрастував із театральною постановкою.
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Євробачення-2025 - останні новини
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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