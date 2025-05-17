"Цинізм Путіна": Макрон різко відреагував на відмову РФ від припинення вогню

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- Трамп відреагує на поведінку диктатора Путіна, заявив Макрон
- Путін не виявив поваги до пропозицій про припинення вогню
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що президент США Дональд Трамп відреагує на поведінку диктатора РФ Володимира Путіна щодо відмови від припинення вогню.
"На тлі того, як цинічно поводиться президент Путін, я вірю - навіть переконаний - що президент Трамп, піклуючись про довіру до США, відреагує на це. Його обрав американський народ. Він прийшов на посаду з благородною метою - забезпечити мир, і говорив, що буде залучати всіх для цієї мети", - цитує Макрона BFMTV.
Президент Франції каже, що Путін і його армія не виявили поваги до пропозицій про припинення вогню, які були американською ініціативою.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:
Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.
Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.
Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.
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Стосунки між Макроном і Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.
Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.
У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.
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