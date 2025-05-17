"Цинізм Путіна": Макрон різко відреагував на відмову РФ від припинення вогню

Еммануель Макрон заявив про те, що президент США Дональд Трамп відреагує на поведінку диктатора РФ Володимира Путіна.

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Еммануель Макрон прокоментував переговори про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Трамп відреагує на поведінку диктатора Путіна, заявив Макрон

Путін не виявив поваги до пропозицій про припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що президент США Дональд Трамп відреагує на поведінку диктатора РФ Володимира Путіна щодо відмови від припинення вогню.

"На тлі того, як цинічно поводиться президент Путін, я вірю - навіть переконаний - що президент Трамп, піклуючись про довіру до США, відреагує на це. Його обрав американський народ. Він прийшов на посаду з благородною метою - забезпечити мир, і говорив, що буде залучати всіх для цієї мети", - цитує Макрона BFMTV.

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Президент Франції каже, що Путін і його армія не виявили поваги до пропозицій про припинення вогню, які були американською ініціативою.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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