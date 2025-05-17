Окупанти масово вивозять техніку з Криму: партизани розкрили задум ворога

Що повідомили партизани:
- В Криму зафіксували незвичайні переміщення техніки РФ
- З ППД у Севастополі вивезли чимало військової техніки
- Найімовірніше, у ворога дефіцит техніки на фронті
У тимчасово окупованому країною-агресоркою Росією Криму партизани руху Атеш зафіксували вивезення ворогом військової техніки з однієї з військових частин.
Агенти повідомили, що у Севастополі зафіксовано незвичні переміщення у пункті постійної дислокації зберігання техніки. Зараз територія частини майже порожня, на ній залишилася незначна кількість техніки.
"На місці залишилися цивільні жінки та люди похилого віку, які займаються прибиранням. Судячи з фотографій, військової техніки майже немає: лише кілька нових ГАЗів та КАМАЗів. Військових також небагато: наші агенти помітили їх лише на вежі та на височини", - йдеться у повідомленні.
В Атеш припускають, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки.
Ситуація в Криму - останні новини
Напередодні повідомлялося про потужні вибухи, які прогриміли вранці 16 травня в тимчасово окупованому Криму. Голосно було зокрема в Севастополі та Перевальному.
Раніше стало відомо, що з тимчасово окупованого країною-агресоркою Севастополя росіяни вивозять майно з 810-ї бригади морської піхоти.
Нагадаємо, Главред писав, що 2 травня дрони атакували тимчасово окупований Крим, внаслідок чого там лунали вибухи. Тривогу у той день оголошували і в Севастополі, внаслідок чого самоліквідувався російський полковник.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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