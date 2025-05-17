Не США: у Польщі назвали країну, яка б могла припинити війну в Україні

Путіна може зупинити лише країна, чиїм економічним васалом є РФ.

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Трамп не є тим лідером, який може закінчити війну в Україні, вважає Сікорський / Колаж: Главред, фото: European Union, kremlin.ru, скріншот

Що сказав Сікорський:

Лише Китай в змозі примусити Росію до миру

Наразі малоймовірно, що КНР прогрожуватиме Путіну

США на чолі з президентом Дональдом Трампом працюють над мирним врегулюванням війни в Україні. Однак у Польщі переконані, що Штати - не та країна, яка може покласти край російській агресії проти України.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вважає, що поставити на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна може тільки Китай.

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"Росія зараз є економічним васалом Китаю", - наголосив він.

Саме тому, на думку Сікорського, погрози Китаю ембарго на торгівлю мали б спрацювати на те, що країна-агресорка Росія підкорилася б вимогам. Однак такий сценарій розвитку подій очільник МЗС Польщі називає малоймовірним.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що представник Китаю Ван Ї заявляв, що переговори про припинення вогню в Україні вже дали свої результати і мають тривати попри будь-які розбіжності чи складну ситуацію на фронті.

Раніше також у Пекіні висловили підтримку щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Очільник МЗС країни також заявив про необхідність активнішої підтримки миру, розвитку та справедливості зі сторони країн БРІКС.

Напередодні на тлі новин про захоплення у полон в Україні китайських військовослужбовців у КНР назвали слова президента України про участь її громадян у війні проти України "безвідповідальними зауваженнями".

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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