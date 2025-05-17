Не США: у Польщі назвали країну, яка б могла припинити війну в Україні

Що сказав Сікорський:
- Лише Китай в змозі примусити Росію до миру
- Наразі малоймовірно, що КНР прогрожуватиме Путіну
США на чолі з президентом Дональдом Трампом працюють над мирним врегулюванням війни в Україні. Однак у Польщі переконані, що Штати - не та країна, яка може покласти край російській агресії проти України.
Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вважає, що поставити на місце кремлівського диктатора Володимира Путіна може тільки Китай.
"Росія зараз є економічним васалом Китаю", - наголосив він.
Саме тому, на думку Сікорського, погрози Китаю ембарго на торгівлю мали б спрацювати на те, що країна-агресорка Росія підкорилася б вимогам. Однак такий сценарій розвитку подій очільник МЗС Польщі називає малоймовірним.
Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що представник Китаю Ван Ї заявляв, що переговори про припинення вогню в Україні вже дали свої результати і мають тривати попри будь-які розбіжності чи складну ситуацію на фронті.
Раніше також у Пекіні висловили підтримку щодо можливості мирного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Очільник МЗС країни також заявив про необхідність активнішої підтримки миру, розвитку та справедливості зі сторони країн БРІКС.
Напередодні на тлі новин про захоплення у полон в Україні китайських військовослужбовців у КНР назвали слова президента України про участь її громадян у війні проти України "безвідповідальними зауваженнями".
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Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
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