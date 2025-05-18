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Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2025

Олена Кюпелі
18 травня 2025, 01:47
151
Jerry Heil оголосила результати, як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025.
Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025
Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025 / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

  • Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025
  • Кому Україна дала максимальний бал на Євробаченні 2025

Сьогодні, 17 травня у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, Україна також голосувала за конкурсантів. Як відомо, загальна оцінка складається з двох складових - професійного журі та оцінок телеглядачів.

З Києва до прямого ефіру вмикалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. Саме вона оголосила оцінки журі.

відео дня

За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

Далі бали України розподілилися так:

  • Німеччина - 12 балів
  • Велика Британія - 10 балів
  • Італія - 8 балів
  • Швейцарія - 7 балів
  • Латвія - 6 балів
  • Естонія - 5 балів
  • Португалія - 4 бали
  • Люксембург - 3 бали
  • Ізраїль - 2 бали
  • Австрія - 1 бал
Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025
Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025 / Скриншот

Щодо глядацького голосування, то найвищий бал від глядачів отримав Ізраїль.

У результаті глядацького голосування Україна отримала 158 балів і вийшла на 9-те місце.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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