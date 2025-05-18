Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2025

Jerry Heil оголосила результати, як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025.

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Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025 / Колаж Главред, скріншот

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Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025

Кому Україна дала максимальний бал на Євробаченні 2025

Сьогодні, 17 травня у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, Україна також голосувала за конкурсантів. Як відомо, загальна оцінка складається з двох складових - професійного журі та оцінок телеглядачів.

З Києва до прямого ефіру вмикалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. Саме вона оголосила оцінки журі.

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За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

Далі бали України розподілилися так:

Німеччина - 12 балів

Велика Британія - 10 балів

Італія - 8 балів

Швейцарія - 7 балів

Латвія - 6 балів

Естонія - 5 балів

Португалія - 4 бали

Люксембург - 3 бали

Ізраїль - 2 бали

Австрія - 1 бал

Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025 / Скриншот

Щодо глядацького голосування, то найвищий бал від глядачів отримав Ізраїль.

У результаті глядацького голосування Україна отримала 158 балів і вийшла на 9-те місце.

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