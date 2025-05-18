Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2025

Коротко:
- Як голосувала Україна у фіналі Євробачення 2025
- Кому Україна дала максимальний бал на Євробаченні 2025
Сьогодні, 17 травня у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, Україна також голосувала за конкурсантів. Як відомо, загальна оцінка складається з двох складових - професійного журі та оцінок телеглядачів.
З Києва до прямого ефіру вмикалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. Саме вона оголосила оцінки журі.
За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом жодна з країн не дала Україні найвищий бал.
Далі бали України розподілилися так:
- Німеччина - 12 балів
- Велика Британія - 10 балів
- Італія - 8 балів
- Швейцарія - 7 балів
- Латвія - 6 балів
- Естонія - 5 балів
- Португалія - 4 бали
- Люксембург - 3 бали
- Ізраїль - 2 бали
- Австрія - 1 бал
Щодо глядацького голосування, то найвищий бал від глядачів отримав Ізраїль.
У результаті глядацького голосування Україна отримала 158 балів і вийшла на 9-те місце.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
Вас також може зацікавити:
- Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025
- Прямо перед фіналом Євробачення: у соліста Ziferblat проблеми з голосом
- Євробачення 2025: як голосувати у фіналі конкурсу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред