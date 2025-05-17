Головний гравець Путін: Ердоган висловився про переговори України і Росії

Можливість переговорів між очільниками України і Росії президент Туреччини назвав історичним шансом.

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Ердоган вважає Путіна домінуючим гравцем / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Що сказав Ердоган:

Туреччина не затримує процес переговорів про мир

Зустріч у Стамбулі відіграла важливу роль для майбутнього закінчення війни

Війну в Україні не завершити збройним шляхом

Можливість особистих переговорів президента України Володимира Зеленського та очільника країни-агресорки Росії, кремлівського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі розглядалася як історичний шанс.

Про це, як пише Hurriyet, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він зазначив, що з боку його країни немає жодної затримки у сприянні переговорам, але головним гравцем у них є Путін.

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"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - наголосив очільник Туреччини.

При цьому Ердоган вважає, що зустріч української та російської делегацій стала важливим моментом в контексті припинення війни та встановлення миру в Україні.

Турецький лідер розповів, що його та інші країни вже запропонували кілька варіантів для того, щоб війна закінчилася.

"Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали", - додав він.

Переговори України і Росії - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів у Стамбулі заявив, що головною перешкодою до миру є не Путін, а відсутність, мовляв, козирів, у Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що росіяни в Стамбулі відмовилися вести перемовини в присутності американських представників. Але делегати Туреччини таки взяли участь у зустрічі.

Напередодні, як писав Главред, російські пропагандисти повідомили, що Кремль припускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей.

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Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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