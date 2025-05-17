"Путін принизив Трампа": в ОП сказали, чому Путін відмовився від переговорів із Зеленським

Сергій Лещенко вважає, що Путін бажає далі воювати, бо це дозволяє йому триматися при владі.

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В ОП сказали, чому Путін відмовився від переговорів із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Сергій Лещенко:

Ніхто, крім ЗСУ, не захистить українців

Раніше не було такого, щоб РФ нав'язувала Америці порядок денний

У разі прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, російському диктатору Володимиру Путіну довелося б зупиняти вогонь через долучення президента США Дональда Трампа до мирного процесу. Про це радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що росіянам потрібна була зустрічі в Стамбулі з українською делегацією, щоб не злити Трампа, оскільки він хотів її і закликав до прямих переговорів.

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"Відповідно, ця зустріч відбулася як хотів Трамп, але, звісно, Путін не хотів їхати на пряму зустріч із нашим президентом, бо опинившись віч-на-віч, він би не мав змоги далі воювати, адже тоді б до переговорів долучився Дональд Трамп, і Путін був би змушений зупиняти вогонь. А це в його плани не входить", - висловив думку Лещенко.

Тому, на його думку, Путін відправив у Стамбул делегацію низького рівня, намагаючись принизити американців.

Лещенко вважає, що Путін бажає далі воювати, тому що це дозволяє йому триматися при владі.

"І, за великим рахунком, повертає його суб'єктність. Тому що, якщо він не воює, тоді відповідно він перестає бути багатьом цікавим", - сказав Лещенко.

У зв'язку з цим, як зазначає радник, треба продовжувати підтримувати Сили оборони України, тому що ніхто, крім них, не захистить українців.

Лещенко наголосив, що зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі засвідчила, що проблема знаходиться в Москві.

Також у нього запитали, до чого може призвести зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, якщо відбудеться.

"Вона може призвести до того, що Трамп особисто спробує переконати Путіна не блокувати ідею, з якою Трамп ішов на вибори, - ідею припинення війни, припинення вогню з подальшим укладенням якихось договорів. Але на сьогоднішній день ми бачили реакцію - Путін принизив Трампа за великим рахунком, відправивши цю делегацію (низького рівня) до Стамбула", - сказав Лещенко.

Разом з тим, радник вважає, що Путін також принизив Трампа, коли не пішов на 30-денне припинення вогню.

"Якщо ми віримо в здатність Америки відстоювати свій національний інтерес і свою гідність, то зустріч Трампа з Путіним, яка, можливо, відбудеться, а, можливо, ні, - це вже може бути остання риска, після якої має відбутися реакція Америки або припинення вогню. Якщо не буде ні того, ні іншого, - я не знаю на кого розраховувати в цьому бурхливому світі", - сказав Лещенко.

Він додав, що раніше не було такого, щоб Росія нав'язувала Америці порядок денний.

Переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів у Стамбулі заявив, що головною перешкодою до миру є не Путін, а відсутність, мовляв, козирів, у Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що росіяни в Стамбулі відмовилися вести переговори в присутності американських представників. Але делегати Туреччини таки взяли участь у зустрічі.

Напередодні, як писав Главред, російські пропагандисти повідомили, що Кремль допускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей.

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Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) - український політик, народний депутат ВРУ VIII сст., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002-2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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