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Росія може вимагати віддати їй не лише українські області - аналітик

Анна Косик
17 травня 2025, 14:02
231
Вимоги Росії під час наступних переговорів можуть кардинально змінитися.
переговоры Украины и РФ в Стамбуле, Белгородская область
Росія хоче уникнути мирного врегулювання війни / Колаж: Главред, фото: https://t.me/anadoluajansi, скрін з DeepState

Що сказав Палій:

  • Росія може висунути Україні вимогу щодо Бєлгородської області
  • У планах Москви завести переговори у глухий кут

Під час переговорів української та російської делегацій у Стамбулі представники країни-агресорки озвучили вимоги щодо виведення Києвом військ з 4 областей України. Не виключено, що під час наступної зустрічі в РФ висловлять подібні вимоги, але вже не щодо українських територій.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, історик Олександр Палій. На його думку, на наступних переговорах представники Росії висуватимуть вимогу щодо передачі Бєлгородської області, а не розширення переліку українських областей.

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"Росія завжди і скрізь намагається висувати максимальні вимоги і прислухатися до них немає сенсу", - наголосив він.

Палій пояснив, що Москва свідомо висуває вимоги, які будуть неприйнятними для України, розуміючи, що це заведе переговори у глухий кут. Це вказує на те, що РФ хоче всидіти на двох стільцях: і не досягти миру, і не відчувати нового санкційного тиску.

Наслідки переговорів у Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп за підсумками перемовин України та агресора Росії в Стамбулі заявив про нібито прагнення глави Кремля Володимира Путіна до домовленостей.

Росія може вимагати віддати їй не лише українські області - аналітик
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Раніше також у ЗМІ з'явилася інформація, що перемовини між Україною та агресором Росією в Стамбулі в один момент зайшли в глухий кут. Росіяни вимагали, мовляв, виведення Сил оборони з українських територій. Після цього Туреччина запропонувала обмін полоненими 1000 на 1000, який підтримали сторони.

Напередодні російські пропагандисти заявили, що Кремль припускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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війна в Україні окуповані территории Олександр Палій мирні переговори Білгородська область переговори в Стамбулі
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