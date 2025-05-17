Шкарпетки за 5 тисяч гривень, взуття за 70: дружина ведучого Решентника вигуляла лук

Христина Решетник часто показує свої луки, які складаються з речей сегмента важкий люкс.

https://glavred.net/starnews/noski-za-5-tysyach-griven-obuv-za-70-zhena-vedushchego-reshentnika-vygulyala-luk-10665575.html Посилання скопійоване

Христина Решетник показала черговий дорогий лук / Колаж Главред, фото chanel.com, Instagram/kristina_reshetnik

Коротко:

Скільки коштують шкарпетки Христини Решетник

Скільки коштує лук дружини телеведучого

Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник вигуляла черговий "люкс"-образ. До слова, вона взагалі любить важкий люкс і частенько показує його на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу, дружина ведучого показала, як збиралася на захід і цього разу, її образ можна назвати скромним. Видатними можна назвати лише шкарпетки, від бренду Сeline, який напевно оцінили її фоловери.

відео дня

Шкарпетки Celine, які любить Христина Решетник / Скріншот celine.com

Христина Решетник та її шкарпетки / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

До слова, вартість шкарпеток становить 115 євро, що еквівалентно понад 5 000 гривень.

Вона також вигуляла мокасини від французького бренду Chenel, вартістю майже 74 000 гривень.

Христина Рещетник та її взуття за 70 000 / Скріншот Instagram/kristina_reshetnik

Мокасини від Chanel / Фото chanel.com

Вартість мокасин становить майже 73 000 гривень.

Ну і завершила Решетник образ "скромною" футболкою від українського бренду, вартістю 5 000 гривень.

Решетник та її образ / Скріншот Instagram/kristina_reshetnik

Футболка бренду Gasanova / Фото Gasanova

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Христина Решетник вигуляла дорогущий лук, який складався з люксових брендів. Главред проаналізував дорогі покупки багатодітної мами. Дружина телеведучого одягла високі чоботи від Gucci, куртку-бомбер від Dolce Gabbana, сумку від Louis Vuitton, трикотажний топ від Prada і окуляри від цього ж бренду. Фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Решетник також повідомила про те, що вони з чоловіком-телеведучим купили будинок. Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред