Шкарпетки за 5 тисяч гривень, взуття за 70: дружина ведучого Решентника вигуляла лук

Коротко:
- Скільки коштують шкарпетки Христини Решетник
- Скільки коштує лук дружини телеведучого
Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник вигуляла черговий "люкс"-образ. До слова, вона взагалі любить важкий люкс і частенько показує його на своїй сторінці в Instagram.
Цього разу, дружина ведучого показала, як збиралася на захід і цього разу, її образ можна назвати скромним. Видатними можна назвати лише шкарпетки, від бренду Сeline, який напевно оцінили її фоловери.
До слова, вартість шкарпеток становить 115 євро, що еквівалентно понад 5 000 гривень.
Вона також вигуляла мокасини від французького бренду Chenel, вартістю майже 74 000 гривень.
Вартість мокасин становить майже 73 000 гривень.
Ну і завершила Решетник образ "скромною" футболкою від українського бренду, вартістю 5 000 гривень.
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Раніше Главред писав про те, що Христина Решетник вигуляла дорогущий лук, який складався з люксових брендів. Главред проаналізував дорогі покупки багатодітної мами. Дружина телеведучого одягла високі чоботи від Gucci, куртку-бомбер від Dolce Gabbana, сумку від Louis Vuitton, трикотажний топ від Prada і окуляри від цього ж бренду. Фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Раніше Решетник також повідомила про те, що вони з чоловіком-телеведучим купили будинок. Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.
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