Розмова з Трампом не допоможе, Путін "дотискатиме" – тривожний прогноз

Переговори про припинення вогню можуть початися не раніше жовтня, вважає Іван Ступак.

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Переговори про припинення вогню можуть початися не раніше жовтня

Путін спробує провести літній наступ на Україну

Країна-агресор РФ не готові розмовляти зараз про припинення вогню, тому що має перевагу на фронті, заявив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Вони (росіяни, - ред.) прекрасно усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть у рази більшими. Тому вони хочуть дотискати, вимагатимуть приєднати до себе ще й Сумську область, говоритимуть ультиматумами. І поки на лінії розмежування не буде патової ситуації за стіл переговорів ніхто не сяде", - підкреслив він у коментарі Deutsche Welle.

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Експерт спрогнозував, що переговори про припинення вогню можуть розпочатися не раніше жовтня, після того як диктатор РФ Володимир Путін спробує провести літній наступ на Україну.

"Навіть розмова Трампа з Путіним не допоможе, тому що це кадебешник. Він відчуває кров, він відчуває, якщо жертва починає брикатися, то її потрібно дотискати. Ніякі задобрювання у вигляді зняття санкцій, визнання Криму російським, обіцянки спільно розробляти Арктику не допоможуть. Усе це не спрацювало. Тому бойові дії триватимуть", - додав Ступак.

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Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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