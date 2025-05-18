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Розмова з Трампом не допоможе, Путін "дотискатиме" – тривожний прогноз

Олексій Тесля
18 травня 2025, 02:30
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Переговори про припинення вогню можуть початися не раніше жовтня, вважає Іван Ступак.
Путин, Трамп
/ Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

  • Переговори про припинення вогню можуть початися не раніше жовтня
  • Путін спробує провести літній наступ на Україну

Країна-агресор РФ не готові розмовляти зараз про припинення вогню, тому що має перевагу на фронті, заявив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Вони (росіяни, - ред.) прекрасно усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть у рази більшими. Тому вони хочуть дотискати, вимагатимуть приєднати до себе ще й Сумську область, говоритимуть ультиматумами. І поки на лінії розмежування не буде патової ситуації за стіл переговорів ніхто не сяде", - підкреслив він у коментарі Deutsche Welle.

відео дня

Експерт спрогнозував, що переговори про припинення вогню можуть розпочатися не раніше жовтня, після того як диктатор РФ Володимир Путін спробує провести літній наступ на Україну.

"Навіть розмова Трампа з Путіним не допоможе, тому що це кадебешник. Він відчуває кров, він відчуває, якщо жертва починає брикатися, то її потрібно дотискати. Ніякі задобрювання у вигляді зняття санкцій, визнання Криму російським, обіцянки спільно розробляти Арктику не допоможуть. Усе це не спрацювало. Тому бойові дії триватимуть", - додав Ступак.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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