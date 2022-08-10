"Жили як у себе вдома": росіянка закотила істерику, бо змушена виїжджати з Криму після вибухів

Росіянка закотила істерику, бо змушена виїжджати з Криму після вибухів/ скрин

Росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня.

Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Кримський півострів, навіть закотила істерику і розплакалася, так не хотіла лишати "насиджене місце". Відео її неадекватної поведінки потрапило у мережу.

Жінка крізь сльози скаржилася, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".

"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому", – сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів.

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