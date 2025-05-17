Чому не рекомендується йти на нову роботу 18 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 18 травня
- Народні прикмети 18 травня
- Що можна і не можна робити 18 травня
На 18 травня випадає п'ята неділя після Великодня. Також цього дня за новим календарем відзначають пам'ять святих отців семи Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, мучениці Христини і семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони та Юлії; мучеників Симеона, Ісаака та Вахтісія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 18 травня
У п'яту неділю після Великодня в православних церквах завжди читається Євангеліє про розмову Ісуса Христа із самаритянкою. Коли апостоли йшли разом з учителем у місто Сихар купити їжу, Ісус залишився за містом біля колодязя. До нього підійшла жінка, щоб набрати води, і він заговорив із нею про віру та істинного Бога. Жінка була здивована, що юдей заговорив із самаритянкою. Але після розмови вона також увірувала в єдиного Бога і стала іншим проповідувати віру Христову.
Отці Вселенських соборів - це священнослужителі, які збиралися на загальні Собори, де ухвалювали важливі рішення, що мають силу закону для церков і вірян. Таких соборів було сім, з 325 по 787 роки.
Святий мученик Феодот і сім святих дів жили в місті Анкірі. Постраждали від Христа на початку четвертого століття під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Жінки були вже не молоді й були втоплені за віросповідання. Одна з семи дів, Текуса, була тіткою Феодота. Він забрав їхні тіла і поховав. За це його схопили і також стратили.
Святі мученики Петро, Діонісій, Андрій, Павло і Христина постраждали за християнське віросповідання в середині третього століття під час правління імператора Декія. Наймолодшою з них була Христина, дівчині було 16 років.
Народні прикмети 18 травня
У народному календарі називали 18 травня днем Федота. Збереглися такі прикмети:
- якщо на Федота з'явилося листя на дубах, то буде врожайне літо;
- якщо довго чути спів зозулі - вже скоро прийде потепління;
- якщо на ясені ще немає листя, буде посушливе літо;
- якщо захід сонця яскравий, буде спекотне літо;
- якщо захід блідий - скоро прийдуть дощі.
Що не можна робити 18 травня
Не можна сваритися, лаятися і сперечатися. Не можна відмовляти в допомозі в цей день. Не рекомендують починати нові проекти або йти на нову роботу. У народі вважається поганим рубати дерева або обламувати гілки.
Іменини і день ангела 18 травня
За новоюліанським календарем 18 травня відзначають день ангела Христини, Юлії, Фаїни, Дениса, Павла і Петра.
Христина - жіноче ім'я, що виникло після появи християнства, оскільки ім'я означає "християнка" або "присвячена Христу".
Юлія - має аналоги і в грецькій мові, і в латині, і в скандинавських мовах. Значення теж різне. Можна трактувати як "з роду Юліїв", якщо римське походження, або як "народжена в липні", оскільки липень - July.
Фаїна має давньогрецьке походження і трактується як "блискуча" або "енергійна".
Денис походить із грецької міфології, подібне ім'я носив бог природи та виноробства.
Павло - ім'я, що прийшло до нас із латині. Дуже поширилося після виникнення християнства, означає - "молодший" або "менший".
Петро з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".
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