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Чому не рекомендується йти на нову роботу 18 травня: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
17 травня 2025, 17:06
44
У п'яту неділю після Великодня в православних церквах завжди читають Євангеліє про розмову Ісуса Христа із самаритянкою.
18 травня: яке свято і що не можна робити
18 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 18 травня
  • Народні прикмети 18 травня
  • Що можна і не можна робити 18 травня

На 18 травня випадає п'ята неділя після Великодня. Також цього дня за новим календарем відзначають пам'ять святих отців семи Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, мучениці Христини і семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони та Юлії; мучеників Симеона, Ісаака та Вахтісія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 травня

У п'яту неділю після Великодня в православних церквах завжди читається Євангеліє про розмову Ісуса Христа із самаритянкою. Коли апостоли йшли разом з учителем у місто Сихар купити їжу, Ісус залишився за містом біля колодязя. До нього підійшла жінка, щоб набрати води, і він заговорив із нею про віру та істинного Бога. Жінка була здивована, що юдей заговорив із самаритянкою. Але після розмови вона також увірувала в єдиного Бога і стала іншим проповідувати віру Христову.

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Отці Вселенських соборів - це священнослужителі, які збиралися на загальні Собори, де ухвалювали важливі рішення, що мають силу закону для церков і вірян. Таких соборів було сім, з 325 по 787 роки.

Святий мученик Феодот і сім святих дів жили в місті Анкірі. Постраждали від Христа на початку четвертого століття під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Жінки були вже не молоді й були втоплені за віросповідання. Одна з семи дів, Текуса, була тіткою Феодота. Він забрав їхні тіла і поховав. За це його схопили і також стратили.

Святі мученики Петро, Діонісій, Андрій, Павло і Христина постраждали за християнське віросповідання в середині третього століття під час правління імператора Декія. Наймолодшою з них була Христина, дівчині було 16 років.

Народні прикмети 18 травня

У народному календарі називали 18 травня днем Федота. Збереглися такі прикмети:

  • якщо на Федота з'явилося листя на дубах, то буде врожайне літо;
  • якщо довго чути спів зозулі - вже скоро прийде потепління;
  • якщо на ясені ще немає листя, буде посушливе літо;
  • якщо захід сонця яскравий, буде спекотне літо;
  • якщо захід блідий - скоро прийдуть дощі.

Що не можна робити 18 травня

Не можна сваритися, лаятися і сперечатися. Не можна відмовляти в допомозі в цей день. Не рекомендують починати нові проекти або йти на нову роботу. У народі вважається поганим рубати дерева або обламувати гілки.

Іменини і день ангела 18 травня

За новоюліанським календарем 18 травня відзначають день ангела Христини, Юлії, Фаїни, Дениса, Павла і Петра.

Христина - жіноче ім'я, що виникло після появи християнства, оскільки ім'я означає "християнка" або "присвячена Христу".

Юлія - має аналоги і в грецькій мові, і в латині, і в скандинавських мовах. Значення теж різне. Можна трактувати як "з роду Юліїв", якщо римське походження, або як "народжена в липні", оскільки липень - July.

Фаїна має давньогрецьке походження і трактується як "блискуча" або "енергійна".

Денис походить із грецької міфології, подібне ім'я носив бог природи та виноробства.

Павло - ім'я, що прийшло до нас із латині. Дуже поширилося після виникнення християнства, означає - "молодший" або "менший".

Петро з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

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