Супертест на IQ: знайдіть 5 кісточок від кавуна за 5 секунд

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Бачите апетитні часточки кавуна? На цій картинці є ще дещо. Серед цих часточок із кісточками є п'ять часточок кавуна без кісточок. І ваше завдання: знайти їх усього за 5 секунд.

Подивіться на ці чудові часточки кавуна! П'ять часточок кавуна без насіння ховаються на видноті. Ваше завдання: знайти їх за п'ять секунд.

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вам знадобляться сильні навички спостереження і здатність відфільтровувати візуальний шум, щоб впоратися з цією головоломкою.

Люди з високим IQ краще розв'язують такі головоломки, оскільки вони не відволікаються, як середньостатистична людина.

Головне - зосередитися. Уважно перегляньте на зображення, щоб знайти часточки кавуна без насіння.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти 5 кавунів без кісточок за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти 5 кавунів без кісточок, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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