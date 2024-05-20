Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Jerry Heil показала ефектну сукню від українського бренду.

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Jerry Heil здивувала стильним луком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Українська співачка Jerry Heil, яка разом з alyona alyona посіла третє місце на Євробаченні-2024, з'явилася на Каннському фестивалі з приводу благодійного вечора української культури, краси та моди Ukrainian fashion Film Festival.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала новий пост і поділилася кадрами з події.

На відео Jerry Heil з'явилася в довгій чорній сукні від українського бренду GUDU, доповнивши її латками, які вона одягала на виступ на Євробаченні-2024.

відео дня

Особливий акцент артистка зробила на головний убір, який складався з ланцюжків, а доповнила лук маленькою срібною сумочкою від бренду Sfurato.

Хто така Jerry Heil? Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

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Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

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