Престаріла путіністка Байрак роздяглася для потворної фотосесії

Коротко:
- Як виглядає зрадниця Байрак
- Навіщо вона роздяглася
Скандально відома режисерка телемелодрам Оксана Байрак, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, втекла до країни-агресора, знялася у відвертій фотосесії, виставивши напоказ своє тіло.
На своїй сторінці в Instagram зрадниця з'явилася в спідній білизні, щоправда далеко від камери. Очевидно, щоб не шокувати публіку своїм виглядом.
Путіністка також написала пост-визнання собі коханій. Зокрема, вона написала, що вдячна собі. "У 61 маю право на фривольні пустощі! Це я про фото! З Днем народження! Байрак! Знаєш, залишайся такою forever! Люблю тебе, ой, себе нереально! Так, адже, є за що", - хвалиться собою запроданка.
Престарілій путіністці вочевидь чогось не вистачає, адже вона постійно намагається показати себе в негліже, незважаючи на те, що на це "негліже" неприємно дивитися.
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Нагадаємо, ще до повномасштабної війни в Україні Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка підтримала Путіна. Її режисер вважає розсудливою людиною, а інших - гієнами. Що вже говорить про "адекватність" Байрак.
Пізніше про зраду Байрак публічно висловилася українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна", Наталка Денисенко. Між нею та режисеркою відбулася неприємна розмова.
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Хто така Оксана Байрак
Оксана Байрак - кінорежисерка, сценаристка, акторка, продюсерка, телеведуча та авторка-виконавиця. У війні Росії проти України, українка Байрак стала на бік Росії.
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