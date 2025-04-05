Престаріла путіністка Байрак роздяглася для потворної фотосесії

Запроданка Оксана Байрак знялася у відвертому вигляді та зганьбилася в мережі.

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Путіністка Байрак вирішила, що їй є, що показати / Колаж Главред, Фото Instagram/ksanabayrak

Коротко:

Як виглядає зрадниця Байрак

Навіщо вона роздяглася

Скандально відома режисерка телемелодрам Оксана Байрак, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, втекла до країни-агресора, знялася у відвертій фотосесії, виставивши напоказ своє тіло.

На своїй сторінці в Instagram зрадниця з'явилася в спідній білизні, щоправда далеко від камери. Очевидно, щоб не шокувати публіку своїм виглядом.

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Оксана Байрак - одна з головних зрадниць України / Фото Instagram/ksanabayrak

Путіністка також написала пост-визнання собі коханій. Зокрема, вона написала, що вдячна собі. "У 61 маю право на фривольні пустощі! Це я про фото! З Днем народження! Байрак! Знаєш, залишайся такою forever! Люблю тебе, ой, себе нереально! Так, адже, є за що", - хвалиться собою запроданка.

Оксана Байрак намагається стати популярною / Фото Instagram/ ksanabayrak

Престарілій путіністці вочевидь чогось не вистачає, адже вона постійно намагається показати себе в негліже, незважаючи на те, що на це "негліже" неприємно дивитися.

Байрак стала зніматися в ліжку / Фото Instagram/ksanabayrak

Байрак забула скільки їй років / Фото Instagram/ksanabayrak

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Нагадаємо, ще до повномасштабної війни в Україні Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка підтримала Путіна. Її режисер вважає розсудливою людиною, а інших - гієнами. Що вже говорить про "адекватність" Байрак.

Пізніше про зраду Байрак публічно висловилася українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна", Наталка Денисенко. Між нею та режисеркою відбулася неприємна розмова.

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Хто така Оксана Байрак Оксана Байрак - кінорежисерка, сценаристка, акторка, продюсерка, телеведуча та авторка-виконавиця. У війні Росії проти України, українка Байрак стала на бік Росії.

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