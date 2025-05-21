Ціна підскочила на 35%: популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю

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- Погода в Україні вплинула на врожай ягід
- Ціни на ягоди будуть більшими, ніж прогнозувалося
Аномальні погодні умови вплинули на ситуацію на ринку ягід в Україні. Як розповіли в пресслужбі мережі супермаркетів ЕКО-маркет" виданню УНІАН, через це врожайність ягід знизилась.
З цієї причини в Україні очікується зростання цін. Станом на сьогодні ринкова ціна на ягоди вже на 35% вища, ніж минулого року.
"Імпортні ягоди на полицях майже закінчилися, натомість вже з’являється перший український урожай. Суттєвого зниження цін не передбачається – воно можливе лише у пікові моменти збору, коли пропозиція короткочасно перевищить попит", - кажуть фахівці.
При цьому залишається відкритим питання те, чи буде достатньо ягід у червні, адже це залежить від погоди. Якщо Україну у найближчий час накриють опади, це негативно вплине на врожай полуниці і малини.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українці в Мережі почали повідомляти про шалені ціни на ягоди. Наприклад, у Чернівцях черешня, сезон якої вже розпочинається, коштує 1450 гривень за кілограм.
Напередодні стало відомо, що в Україні з початку року спостерігається зростання цін на м'ясо птиці. Воно подорожчало на 7% з початку року та на 11,5% у порівнянні з квітнем 2024-го.
Раніше повідомлялося, що ціни на яблука в українських супермаркетах демонструють стрімке зростання. У деяких магазинах вартість популярних сортів вже підбирається до 100 гривень за кілограм.
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Що таке Еко-маркет?
Еко-маркет — українська мережа супермаркетів, що нараховує 114 торговельних об'єктів у 14 регіонах. В мережі представлені харчові продукти, побутова хімія, побутові товари першої необхідності. Також є своє виробництво — кулінарія та пекарні, в деяких магазинах є власні кондитерські цехи, пише Вікіпедія.
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