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Том Круз, який відхрестився від дочки, різко відповів на незручне запитання про неї

Олена Кюпелі
21 травня 2025, 21:03оновлено 21 травня, 22:25
487
Голлівудський актор Том Круз відповів на запитання про доньку, вперше за довгий час.
Том Круз
Том Круз відповів на запитання про доньку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як відреагував Том Круз на запитання про доньку
  • Що він збирається робити на день батька

Американський актор Том Круз ніяково відреагував, коли його запитали про плани на День батька в інтерв'ю на червоній доріжці в понеділок.

"День батька вже не за горами", - зазначив журналіст E! News на прем'єрі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" в Нью-Йорку. "Яким має бути ідеальний День батька для вас?"

відео дня
Том Круз
Том Круз відхрестився від доньки давно / ua.depositphotos.com

Як пише Page Six, 62-річний володар премії "Золотий глобус" зробив паузу і сказав: "Знаєш...", перш ніж замовкнути і похитати головою, дивлячись у далечінь.

Зрештою він додав: "Просто розважаюся, чувак".

Потім Том Круз перевів розмову на свої фільми, не згадуючи жодного зі своїх трьох дітей, продовживши: "Знімаю фільми, великі пригоди, чудово проводжу час".

Сурі Круз
Сурі Круз / Instagram suricruise_sc

Користувачі соціальних мереж розкритикували репортера за "непристойне запитання" в коментарях на YouTube.

"Бачити доньку, яку він кинув на десять років, можливо????" - написав один, маючи на увазі доньку Круза і його колишньої дружини Кеті Холмс, Сурі.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про те, що Том Круз закрутив новий роман з донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

Раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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Хто такий Том Круз?

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

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