Том Круз, який відхрестився від дочки, різко відповів на незручне запитання про неї

Коротко:
- Як відреагував Том Круз на запитання про доньку
- Що він збирається робити на день батька
Американський актор Том Круз ніяково відреагував, коли його запитали про плани на День батька в інтерв'ю на червоній доріжці в понеділок.
"День батька вже не за горами", - зазначив журналіст E! News на прем'єрі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" в Нью-Йорку. "Яким має бути ідеальний День батька для вас?"
Як пише Page Six, 62-річний володар премії "Золотий глобус" зробив паузу і сказав: "Знаєш...", перш ніж замовкнути і похитати головою, дивлячись у далечінь.
Зрештою він додав: "Просто розважаюся, чувак".
Потім Том Круз перевів розмову на свої фільми, не згадуючи жодного зі своїх трьох дітей, продовживши: "Знімаю фільми, великі пригоди, чудово проводжу час".
Користувачі соціальних мереж розкритикували репортера за "непристойне запитання" в коментарях на YouTube.
"Бачити доньку, яку він кинув на десять років, можливо????" - написав один, маючи на увазі доньку Круза і його колишньої дружини Кеті Холмс, Сурі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав про те, що Том Круз закрутив новий роман з донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.
Раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.
Вас також може зацікавити:
- Зовсім доросла донька Тома Круза показалася на прогулянці
- Витікають мільйони: куди Том Круз витрачає свої нечувані гонорари
- Непублічна дочка Ніколь Кідман і Тома Круза поділилася рідкісним фото
Хто такий Том Круз?
Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред