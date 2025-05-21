Тривожний дзвінок: аналітик попередив про загрозу російських обстрілів дронами

Небезпека саме у створенні окупантами окремих елементів дронів.

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Росія працює над тим, щоб дрони обходили українські системи захисту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Що сказав Попович:

Ворог модернізує дрони, щоб вони проходили через ППО України

Росії частково вдається боротися з українськими системами ППО

Протягом останніх декількох місяців країна-агресорка Росія активно працює над модернізацією дронів-камікадзе типу "Шахед". Таким чином ворог хоче зробити їх більш захищеними від засобів ППО України.

Як розповів в етері Radio NV військовий аналітик Денис Попович, для окупантів важливо, щоб дрон долітав до цілі, попри спроби його перехоплення українськими РЕБами та іншими системами.

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"Нова антена дозволяє серед хибних сигналів відокремлювати правильний і далі рухатись по курсу. Це означає, що ворог активно бореться з нашими системами РЕБ", - наголосив він.

Експерт зауважив, що росіяни навіть намагаються протидіяти супутниковим системам України, які дозволяють створювати фейкові координати, або ж подавляти зв'язок із БПЛА.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Він (ворог - Главред) для цього створює відповідні вироби. Це тривожний дзвінок, і треба над цим працювати", - підсумував Попович.

Атаки російських дронів - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки дронами постраждала родина з Бориспільського району: у хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У 13-річного сина - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги.

До цього, як повідомляв Главред, у ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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