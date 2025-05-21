Чи доведеться витягнути круглу суму з кишені: скільки коштуватиме газ у червні

На ринку продовжують працювати 9 постачальників, 5 з яких пропонують як річні, так і місячні тарифи.

https://glavred.net/economics/pridetsya-li-vytashchit-krugluyu-summu-iz-karmana-skolko-budet-stoit-gaz-v-iyune-10666538.html Посилання скопійоване

Хто і скільки платитиме влітку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове про тарифи:

Тарифи на газ для українських споживачів у червні 2025 року залишаються стабільними

Річні базові пропозиції постачальників газу коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб

Місячні тарифи змінюватимуться залежно від ринкових тенденцій

У червні ціни на газ для населення в Україні залишаться в межах 7,79–9,99 гривні за кубометр. За даними OBOZ, переважна більшість домогосподарств, які є клієнтами "Нафтогазу", як і раніше сплачуватимуть 7,96 грн/кубометр.

Такі тарифи підтвердили українські постачальники газу, оприлюднивши ціни на останній місяць весни. Базові річні пропозиції не зазнали змін, адже в країні діє мораторій на підвищення вартості ключових комунальних послуг.

відео дня

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Компанія "Нафтогаз України" подовжила тарифний план "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Це означає, що понад 12 мільйонів побутових клієнтів (понад 98% ринку) й надалі сплачуватимуть незмінну ціну — 7,96 грн за кубометр.

Інші постачальники газу встановили річні тарифи в діапазоні 7,79–9,99 грн. Крім того, деякі з них пропонують і місячні тарифи, які формуються на основі ринкових цін.

За даними ГазПравди, наразі на ринку працює дев’ять постачальників, п’ятеро з яких мають як фіксовані, так і змінні тарифи.

У червні ціни за місячними планами можуть сягати від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень. Додаткова оплата буде стягуватись з українців за роботу фахівців.

Окрім цього, частина громадян України має право на 25% знижку на оплату комунальних послуг. Пільга охоплює всі комунальні послуги, крім плати за управління багатоквартирним будинком.

Ба більше, українці можуть платити за комуналку менше і іншим способом. Є можливість розрахуватися за спожитий природній газ національним кешбеком.

Більше економічних новин:

Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред