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"Літо буде гарячим": з'явився тривожний прогноз щодо війни та мирних переговорів

Юрій Берендій
21 травня 2025, 17:22
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Росіяни готуються до літньої наступальної кампанії і не зацікавлені в припинення війни, зазначив Коваленко.
ВСУ, фронт
З'явився тривожний прогноз щодо війни та мирних переговорів / Колаж: Главред, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, Оперативне командування "Захід"

Про що сказав Коваленко:

  • Путін не буде припиняти війну до осені 2025 року
  • Переговори про мир не матимуть впливу на ситуацію на фронті
  • Росія готується до великого наступу

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не припинятиме війну щонайменше до осені 2025 року. Росія продовжуватиме активні бойові дії, а зниження їхньої інтенсивності можливе лише в період жовтня-грудня. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, навіть якщо Трамп проводитиме переговори з Путіним, Зеленським чи європейськими лідерами, це не матиме реального впливу на ситуацію. Хоча американська сторона, ймовірно, називатиме такі перемовини "значним проривом" або "історичним наближенням миру", на думку експерта, це лише ілюзія, адже переговори не принесуть результатів і не зупинять бойові дії.

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"Путін готується до літньої наступальної кампанії. То про яке перемир'я і про яку миротворчу місію можна говорити, якщо Росія готується до великого наступу? Зараз весняна фаза наступальних дій ворога переходить у літню. Це вже помітно по зоні бойових дій, по тому, як інтенсифікуються штурмові дії. Літо буде гарячим, влітку будуть більш масштабні бої, ніж зараз. То про який мир ідеться?", - вказує він.

Коваленко зазначає, що Путін і надалі маніпулюватиме Трампом, тоді як американська адміністрація, образно кажучи, продовжуватиме "танцювати з бубнами" довкола Кремля. При цьому сам Путін уже давно ігнорує всі ці дипломатичні зусилля, відправляючи їх у тому ж напрямку, куди пішов крейсер "Москва", що на думку аналітика, навіть "подобається американцям".

У такій ситуації, за словами експерта, Україні залишається лише формально погоджуватися з позицією Трампової адміністрації, водночас продовжуючи захищатися та протистояти російській агресії.

"Важливо розуміти, що є дипломатична гра, дипломатичні реалії, які зараз регулюються не зовсім адекватною адміністрацією Дональда Трампа, і це окремий світ, а є - зона бойових дій, війна, і там своя реальність. Реальність війни сьогодні більше відповідає дійсності, на неї треба орієнтуватися і особливо не звертати уваги на те, що відбувається на дипломатичному плацдармі", - резюмував аналітик.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вирішив не підтримувати санкції Європейського Союзу проти Росії. Замість цього він планує зосередитися на налагодженні економічних відносин з Москвою, що може призвести до внутрішнього розколу в НАТО — сценарію, до якого Путін прагнув десятиліттями. Як повідомляє The New York Times, у розмові з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами Трамп заявив, що Москва й Київ повинні самостійно домовлятися про припинення війни.

Тим часом командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин виступив із новою заявою після свого рапорту про звільнення. У ній він описав оперативну обстановку на Курщині, де нині працює його підрозділ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку дронів по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. За його словами, це підприємство виготовляє мікросхеми, напівпровідники та елементи управління, які активно використовуються в озброєнні російської армії.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні мирне врегулювання Олександр Коваленко мирні переговори
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