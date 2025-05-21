Чому не можна заходити далеко в ліс 22 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 22 травня
- Народні прикмети
- Що не можна робити 22 травня
За новим церковним календарем 22 травня в Україні церква вшановує мученика Василіска, пам'ять II Вселенського собору, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 22 травня
Святий мученик Василіск постраждав за віру Христову на початку четвертого століття. Він був племінником мученика Феодора Тирона. Його ув'язнили і стратили в місті Комани. Інші християни викупили мощі святого і поховали його за християнськими традиціями.
II Вселенський Собор був зібраний 381 року і відіграв значну роль у становленні православ'я. На Соборі було відкинуто запропоновані єретиками символи віри. Водночас було затверджено Нікейський-Царгородський символ віри, який і зараз сповідує вся православна церква.
Святий мученик Іоанн-Володимир правив Сербією в десятому столітті. Сербський князь дуже добре вивчив військову справу і був майстерним полководцем. Коли він і його люди були в облозі, він вирішив здатися, щоб врятувати своїх воїнів. Тоді святий був ув'язнений Болгарським царем Самуїлом. Володимир був убитий наступником Самуїла, молодий цар Владислав відрізав йому голову.
На іконах Іоанн-Володимир зображується з хрестом і своєю головою в руках, оскільки, за переказами, він після смерті зі своєю головою приїхав до храму. Мощі святого зберігаються в Албанії в Благовіщенському соборі.
Народні прикмети
У народному календарі зафіксовано такі прикмети:
- квакання жаб у цей день вважається хорошим знаком, до багатого врожаю;
- дощ також прогнозує хороший урожай;
- якщо горобина вже зацвіла, то осінь прийде передчасно;
- гроза прогнозує швидке потепління;
- якщо пташки мостяться в гніздах, то чекати похолодання.
Що не можна робити 22 травня
Цього дня не можна ловити рибу і заходити далеко в ліс, щоб не турбувати диких тварин. Не можна сперечатися і ображати своїх близьких. Церквою не схвалюються плітки, обмани, жадібність і заздрість.
Іменини та день ангела 22 травня
За новоюліанським календарем 22 травня з іменинами слід вітати Івана (Іоанна) і Володимира.
Іван - ім'я, що походить від Іоанна - єврейського імені, що трактується як "Божа милість".
Володимир - слов'янське ім'я, що складається з двох слів: "володіти" і "світ". Означає "владика світу".
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