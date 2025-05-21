Чому не можна заходити далеко в ліс 22 травня: яке свято і день ангела

22 травня не можна ловити рибу і заходити далеко в ліс, щоб не турбувати диких тварин.

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22 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 22 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 22 травня

За новим церковним календарем 22 травня в Україні церква вшановує мученика Василіска, пам'ять II Вселенського собору, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 22 травня

Святий мученик Василіск постраждав за віру Христову на початку четвертого століття. Він був племінником мученика Феодора Тирона. Його ув'язнили і стратили в місті Комани. Інші християни викупили мощі святого і поховали його за християнськими традиціями.

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II Вселенський Собор був зібраний 381 року і відіграв значну роль у становленні православ'я. На Соборі було відкинуто запропоновані єретиками символи віри. Водночас було затверджено Нікейський-Царгородський символ віри, який і зараз сповідує вся православна церква.

Святий мученик Іоанн-Володимир правив Сербією в десятому столітті. Сербський князь дуже добре вивчив військову справу і був майстерним полководцем. Коли він і його люди були в облозі, він вирішив здатися, щоб врятувати своїх воїнів. Тоді святий був ув'язнений Болгарським царем Самуїлом. Володимир був убитий наступником Самуїла, молодий цар Владислав відрізав йому голову.

На іконах Іоанн-Володимир зображується з хрестом і своєю головою в руках, оскільки, за переказами, він після смерті зі своєю головою приїхав до храму. Мощі святого зберігаються в Албанії в Благовіщенському соборі.

Народні прикмети

У народному календарі зафіксовано такі прикмети:

квакання жаб у цей день вважається хорошим знаком, до багатого врожаю;

дощ також прогнозує хороший урожай;

якщо горобина вже зацвіла, то осінь прийде передчасно;

гроза прогнозує швидке потепління;

якщо пташки мостяться в гніздах, то чекати похолодання.

Що не можна робити 22 травня

Цього дня не можна ловити рибу і заходити далеко в ліс, щоб не турбувати диких тварин. Не можна сперечатися і ображати своїх близьких. Церквою не схвалюються плітки, обмани, жадібність і заздрість.

Іменини та день ангела 22 травня

За новоюліанським календарем 22 травня з іменинами слід вітати Івана (Іоанна) і Володимира.

Іван - ім'я, що походить від Іоанна - єврейського імені, що трактується як "Божа милість".

Володимир - слов'янське ім'я, що складається з двох слів: "володіти" і "світ". Означає "владика світу".

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