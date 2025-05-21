Принц Гаррі зненавидів фото власних дітей: у чому причина

Принц Гаррі сильно побоюється за безпеку своєї сім'ї, особливо дітей.

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Принц Гаррі та Меган Маркл рідко показують своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

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Чого боїться принц Гаррі

Що про це пишуть британські таблоїди

Меган Маркл іноді дозволяє поглянути на своїх засекречених дітей, але це повністю суперечить побоюванням принца Гаррі за безпеку своєї сім'ї, кажуть джерела.

Таблоїд Page Six припускає, що Гаррі, напевно, ненавидить фото дітей, адже вони можуть стати публічними і впізнаваними. Напередодні герцогиня Сассекська опублікувала фотографію принца Арчі та принцеси Лілібет.

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43-річна Маркл поділилася фотографією дошки оголошень, заповненої особистими сімейними спогадами, включно з зображенням 6-річного Арчі, який ніколи раніше не публікувався і цілує трирічну Лілібет у чоло, коли вони стоять перед розкішно прикрашеною різдвяною ялинкою.

Меган Маркл - любляча мама / Фото Instagram/meghan

"Якби їх не було на фотодошці, чи було б комусь цікаво?" - запитав королівський співрозмовник, а інший інсайдер, знайомий із сім'єю, сказав: "Гаррі - це все про захист своїх дітей, тому я можу собі уявити, наскільки він буде цим незадоволений". 40-річний Гаррі ясно дав зрозуміти, що безпека його сім'ї - його головний пріоритет.

Програвши апеляцію з приводу рівня безпеки, на який він і його сім'я мають право під час перебування у Великій Британії, він сказав BBC на початку цього місяця: "Я не бачу світу, в якому я б зараз привіз свою дружину і дітей назад до Великої Британії".

Меган Маркл / Скріншот YouTube

Королівський ренегат сказав, що рішення про скасування його автоматичного права на безпеку впливає на нього "щодня" і поставило його в становище, коли він може безпечно повернутися до Великої Британії тільки на запрошення королівської сім'ї - оскільки тоді йому буде надано щільний кордон безпеки.

На попередніх фотографіях Маркл ніколи не показує обличчя дітей, за винятком кількох офіційних фотографій з дня народження, але інсайдер сім'ї додав: "Гаррі і Меган доклали всіх зусиль, щоб захистити дітей, вони рідко виводять їх у громадські місця, і трохи дивно, що фотографії починають з'являтися зараз, коли вони більш впізнавані".

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Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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