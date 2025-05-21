Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

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- Вартість яблук в українських супермаркетах значно зросла, особливо в Одесі
- Середня вартість яблук зросла з 46,94 грн/кг у квітні до 56,09 грн/кг у травні
Ціни на яблука в українських супермаркетах демонструють стрімке зростання. У деяких магазинах вартість популярних сортів вже підбирається до 100 гривень за кілограм, зазначають місцеві пабліки.
Особливо різке підвищення зафіксовано в супермаркетах Одеси. Наприклад, сорт Ред Чіф там продається майже за 80 грн/кг. Ще дорожче обійдуться яблука Симиренка та Ред Принц — до 89,90 грн/кг, що робить їх найдорожчими серед представлених.
За офіційною інформацією від Міністерства фінансів України, загалом яблука дійсно подорожчали, хоча не всюди так критично. Середня ціна за кілограм яблук у квітні складала 46,94 грн, а в травні — вже 56,09 грн. Сорт Айдаред теж додав у вартості — з 50,96 грн до 69,90 грн за місяць.
Порівняння цін у різних мережах супермаркетів:
- Ред Чіф коштує близько 65 грн/кг у "Сільпо" та 64,95 грн у "АТБ";
- Ред Принц обійдеться в 74,90 грн у "Форі" та близько 70 грн у "Сільпо";
- Симиренка продають по 80 грн у "Сільпо", а в "Novus" — відносно недорого: 52,99 грн/кг.
Ріст цін на продукти в Україні - що відомо
Як писав Главред, українці буквально хапаються за голови від цін на ягоди. До прикладу, у Чернівцях за кілограм черешні потрібно заплатити більше тисячі гривень.
До того ж в Україні подорожчали одразу кілька популярних продуктів. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту
Також пояснювалося, у чому причина стрибка цін на популярний вид м’яса. Ситуацію пояснив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.
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Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
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