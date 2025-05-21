Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

В українських магазинах ціни на сезонний продукт різко зросли, подекуди наближаючись до сотні гривень за кілограм.

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Які сорти яблук найдорожчі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Вартість яблук в українських супермаркетах значно зросла, особливо в Одесі

Середня вартість яблук зросла з 46,94 грн/кг у квітні до 56,09 грн/кг у травні

Ціни на яблука в українських супермаркетах демонструють стрімке зростання. У деяких магазинах вартість популярних сортів вже підбирається до 100 гривень за кілограм, зазначають місцеві пабліки.

Особливо різке підвищення зафіксовано в супермаркетах Одеси. Наприклад, сорт Ред Чіф там продається майже за 80 грн/кг. Ще дорожче обійдуться яблука Симиренка та Ред Принц — до 89,90 грн/кг, що робить їх найдорожчими серед представлених.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

За офіційною інформацією від Міністерства фінансів України, загалом яблука дійсно подорожчали, хоча не всюди так критично. Середня ціна за кілограм яблук у квітні складала 46,94 грн, а в травні — вже 56,09 грн. Сорт Айдаред теж додав у вартості — з 50,96 грн до 69,90 грн за місяць.

Порівняння цін у різних мережах супермаркетів:

Ред Чіф коштує близько 65 грн/кг у "Сільпо" та 64,95 грн у "АТБ";

Ред Принц обійдеться в 74,90 грн у "Форі" та близько 70 грн у "Сільпо";

Симиренка продають по 80 грн у "Сільпо", а в "Novus" — відносно недорого: 52,99 грн/кг.

Ріст цін на продукти в Україні - що відомо

Як писав Главред, українці буквально хапаються за голови від цін на ягоди. До прикладу, у Чернівцях за кілограм черешні потрібно заплатити більше тисячі гривень.

До того ж в Україні подорожчали одразу кілька популярних продуктів. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту

Також пояснювалося, у чому причина стрибка цін на популярний вид м’яса. Ситуацію пояснив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

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