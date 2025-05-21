Оподаткування торкнеться саме фізичних осіб, а не структурних джерел, каже Южаніна.

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Українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на картки / колаж Главред, фото УНІАН і Korupciya

Що сказала Ніна Южаніна:

Обговорюються пропозиції оподаткувати продаж вживаних речей

Про підвищення ПДВ поки що не йдеться

Через проблеми з наповненням державного бюджету пересічних українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки та з продажу вживаних речей. Про це заявила депутатка ВР Ніна Южаніна в ефірі КИЇВ24.

За її словами, влада може ухвалити рішення про підвищення податків, зокрема для фізичних осіб. Вона додає, що наразі обговорюються пропозиції оподаткувати будь-які доходи, в тому числі з продажу вживаних речей через соцмережі.

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"Маємо знати, що, можливо, влада вдасться до рішення про підвищення податків. Я бачу, як готується таке середовище, яке підводить під збільшення податків: а давайте оподатковувати доходи фізичних осіб. Тобто, перевели один одному на картку - плати податок. Продав якусь вживану річ на якійсь цифровій платформі - плати податок", - каже депутат.

Оподаткування торкнеться саме фізичних осіб, а не структурних джерел. Про підвищення ПДВ поки що не говорять, хоча це не виключено. Також вона застерігає, щоб у спробах закрити бюджетний дефіцит не допустити витіснення бізнесу з країни.

"Все зводиться до того, що все ж таки представники влади бачать гроші більше у фізичних осіб. Щодо підняття якихось загальнодержавних податків на рівні податку, непрямих податків, ПДВ поки що я не чула, але все можливо", - підкреслила Южаніна.

Вона пояснює, що десь потрібно "брати 400 млрд грн".

"Я не уявляю, як зараз у залі депутати можуть проголосувати за збільшення дефіциту навіть на військові цілі, без розумного джерела наповнення бюджету, дохідної частини на цю суму. Тому що закликати нас розуміти, що йде війна..., ну, це вже не дитячий садок. Тобто, ми все це усвідомлюємо, але і відповідальність влади дуже важлива", - сказала депутатка.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Forbes, Україні радять підвищити податки з 2026 року. Представники МВФ рекомендували Україні перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

Також і сам голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджував, що вже наступного - 2026 року прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази.

Окрім цього, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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Хто така Ніна Южаніна? Ніна Петрівна Южаніна (нар. 11 січня 1965, смт Згурівка) - український політик, народний депутат України 8-го скликання, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Заслужений економіст України, пише Вікіпедія.

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