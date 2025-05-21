Гороскоп Таро на сьогодні 21 травня: Дівам - бути обережними, Ракам - просити допомоги

Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

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Гороскоп Таро / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Ваша карта: Колесо Фортуни

Сьогодні удача буде на вашому шляху, але тільки якщо ви випромінювали позитивну енергію у світ. Що щасливішим і приємнішим ви були, то легше удачі буде вас знайти. То яку ж удачу ви можете очікувати сьогодні? Усе залежить від вас.

Телець

Ваша карта: Ієрофант

Ви любите хороші традиції. Вам не чуже робити одне й те саме знову і знову, оскільки знання того, що на вас чекає, дає своєрідний комфорт. Сьогодні ви захочете зберегти свої традиції і рутину, але переконайтеся, що вони все ще служать вам. Іноді рутина і традиція можуть вас стримувати.

Близнюки

Ваша карта: 8 Мечів

Відчуваєте, що всесвіт зараз намагається вас наздогнати? Легко звинувачувати світ у своїх проблемах. Зрештою, якщо це не піддається вашому контролю, вам не потрібно брати на себе відповідальність. На жаль, у вас набагато більше влади над своїм життям, ніж ви готові собі визнати. Сьогодні поверніть собі свою владу.

Рак

Ваша карта: 3 Пентаклей

Це прекрасний час для роботи в команді з оточуючими. Хоча це може означати групові проєкти на роботі або в школі, це також може натякати на те, що вам потрібно попросити про допомогу в особистому житті. Хоча було б непогано мати можливість робити все самостійно, часто простіше, коли у вас є рука допомоги.

Лев

Ваша карта: 6 Жезлів

Пишайтеся своїми досягненнями. Розкажіть людям у вашому житті, які класні речі ви зробили останнім часом. Як Леву, вам, найімовірніше, не знадобиться багато вмовлянь, щоб показати, чим ви пишаєтеся, але навіть у вас бувають моменти, коли ви тримаєте свої досягнення при собі. Не дозволяйте цьому бути одним із таких випадків.

Діва

Ваша карта: 5 Мечів

Хоча ви не завжди прагнете до змагального настрою, коли вам надається шанс, ви ставите перед собою мету перемогти. Сьогодні ви можете потрапити в біду, якщо прагнутимете перемогти за будь-яку ціну. Пристрасті розпалені, і не всі так зацікавлені в перемозі, як ви. Будьте обережні, перш ніж зіпсувати стосунки.

Терези

Ваша карта: Туз Мечів

Якщо ви останнім часом застрягли на якійсь проблемі, сьогодні може бути момент, коли ви нарешті дізнаєтеся правду. Ясність вашого розуму перебуває на рекордно високому рівні, що допоможе вам проаналізувати все, що насправді не має значення.

Скорпіон

Ваша карта: Королева кубків

Проявіть співчуття до тих, хто переживає важкі часи. Можливо, комусь із ваших знайомих потрібна ваша допомога. Або, можливо, ви чуєте про благодійну організацію, на яку ви могли б зробити пожертвування. У будь-якому разі, зробіть усе можливе, щоб утішити людей, які цього найбільше потребують.

Стрілець

Ваша карта: 8 жезлів

Зміни наближаються до вас, хочете ви цього чи ні. Хоча, як Стрілець, ви один зі знаків, які, найімовірніше, плистимуть за течією, коли ситуація зміниться. Поки ви можете швидко ухвалювати рішення, все має вийти.

Козеріг

Ваша карта: 2 жезлів

Складіть план, як скоро вибратися з дому. Можливо, ви могли б весело провести вихідні. Навіть просто провести день у парку, насолоджуючись пізнім весняним сонцем, було б достатньо, щоб підзарядитися енергією після важкої зими. І ви заслуговуєте на такий відпочинок.

Риби

Ваша карта: Смерть

Одна фаза закінчується, а наступна тільки починається. Карта Смерті не є поганою ознакою, вона натякає на природні фази життя і шляхи, які ми обираємо або від яких відмовляємося. Хоча зміни наближаються до вас, вона також означає новий старт, який може оживити ваше життя.

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